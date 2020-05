Alcaldías de cuatro municipios de Santander en la mira de las autoridades por sobrecostos en los contratos para atender el COVID-19

La Fiscalía General de la Nacipón llamó a interrogatorio en calidad de sindicado al alcalde de Girón, Carlos Román, por las irregularidades en el contrato para el suministro de kits alimentarios para la población vulnerable, en el marco de la emergencia, por valor de por $1.400 millones.

“Hay elementos que darían cuenta de presuntas irregularidades en la etapa precontractual. Se citaron a interrogatorio a dos personas por contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, informó la Fiscalía.

Por este mismo contrato, la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra del Alcalde de Girón por $242 millones, por los presuntos sobrecostos de hasta 32%.

De la misma forma, la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde de Girón, Santander, Carlos Alberto Román Ochoa, y a la jefe de la Oficina Jurídica, Luz Mireya Machuca, por presuntas irregularidades en la celebración de dos negocios jurídicos a través de la modalidad de contratación directa por $3.461 millones.

El órgano de control cuestionó la posible vulneración de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la suscripción de los contratos 088 de 2020 por $1.400 millones, para la adquisición de 20.000 kits de mercado dirigidos a la población vulnerable, y el contrato número 100, por $1.068 millones para el Programa de Alimentación Escolar –PAE-, mediante entrega de mercados a la comunidad estudiantil, en los que se habrían presentado aparentes sobrecostos y favorecimientos al proveedor Ariel Castro Garcés.

Además de los sobrecostos, el Comité de Transparencia por Santander había advertido irregularidades precontractuales en el millonario contrato de la administración Román para atender la pandemia del Coronavirus.

“En esta contratación no se realizó un estudio de los precios en los estudios previos, no se determinó si los mismos están de acuerdo con los del mercado. No se contempló la posibilidad de sustitución de alimentos en caso de desabastecimientos de ciertos productos. No se encuentra tampoco una justificación para la escogencia del contratista, que dé cuenta de su idoneidad”, señaló Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia.

El contrato entre la Alcaldía de Girón y Ariel Castro Garcés se firmó el pasado 25 de marzo y se liquidó el 3 de abril. Para tal fin, la administración Román entregó un anticipo de $700 millones el día de la firma del contrato y los $700 millones restantes una vez liquidado el mismo.

Indagación preliminar

De la misma forma, la Contraloría General anunció la apertura de indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria, por el sobrecosto del 32% en el contrato 0391 del 2020 suscrito pr el alcalde de Floridabalnca, Miguel Moreno con Ledys Herrera Villamizar, representante legal de Senalicas, para el suministro de alimentos de primera necesidad, (20.000 mercados), dirigidos a la población vulnerable del municipio florideño, con un valor inicial de $630 millones y valor final de $2.190 millones.

Así mismo, el ente de control fiscal ebrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos de hasta el 37% en el contrato de suministro 0437 de 2020, por un valor de $1.259 millones, celebrado entre la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y la sociedad Disansi S.A.S., cuyo objeto fue el suministro de 10.000 kits alimentarios para la población vulnerable identificada para la atención a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 en el Distrito de

Barrancabermeja.

“Al comparar los precios establecidos en el contrato cuestionado, tanto los iniciales como los reajustados, con los precios estimados por Colombia Compra Eficiente -a través del Catálogo Grandes Superficies CCE- para los mismos elementos que componen el kit alimentario contratado, se observa un presunto sobrecosto por kit alimentario del 37,55% (en el valor inicial) y de 13,45% (en el valor reajustado), respectivamente”, señaló la Contraloría.

