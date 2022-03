Maquinarias políticas salpican a la Alcaldía de Bucaramanga

Aunque el alcalde Juan Carlos Cárdenas insiste en que su administración no está participando en política a favor de algún candidato o partido en estas elecciones legislativas, una realidad muy diferente es la que se está viviendo al interior del palacio municipal donde estarían presionando a los diferentes contratistas y beneficiarios de los programas sociales del municipio para promover las candidaturas al senado de Jaime Durán Barrera, así como las aspiraciones de Luz Dana Leal y Álvaro Rueda a la Cámara.

Presiones a contratistas

Desde hace varias semanas atrás los contratistas y funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga han venido denunciando presiones indebidas por parte de sus superiores para que voten y consigan votos a favor de los liberales: Jaime Durán y Álvaro Rueda, así como por la esposa del directivo de la Alianza Verde, Luz Dana Leal.

“Desde hace varios días nos han venido amenazando que pensemos en la renovación de nuestros contratos que se terminan en julio, por eso debemos votar por Jaime Durán y Álvaro Rueda”, señaló un contratista de la Alcaldía quien pidió reserva de su identidad.

Según los contratistas, desde las secretarías de Desarrollo y Hacienda, dirigidas por John Carlos Pabón y Saharay Rojas, se habría ordenado la recolección de planillas con la información de por lo menos 10 votantes y la asistencia obligatoria a reuniones políticas de Jaime Durán y Luz Dana Leal.

Incluso en debate de control político, el concejal de la Alianza Verde, Carlos Parra denunció como desde la Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga se estaría presionando a los beneficiarios de los diferentes programas del municipio a votar por Durán Barrera y Luz Dana Leal.

“En plenaria presentamos las grabaciones de como esta semana en una actividad de la Secretaría de Desarrollo en la cual se entregaron unas sudaderas a adultos mayores de la ciudad, aprovecharon esa concertación de abuelitos para llevarlos después de la actividad a eventos políticos a favor de Luz Dana Leal”, denunció el cabildante verde.

El engranaje

Aunque ninguno de los contratistas señaló directamente al alcalde Cárdenas como el responsable de las reuniones, fuentes al interior de la Alcaldía le confirmaron a esta redacción que serían varios los funcionarios del gabinete municipal los que estarían detrás del engranaje de la maquinaria electoral.

“Acá todos están con Jaime Durán. La pelea está en la Cámara donde incluso existe una puja entre José David Cavanzo y Claudia Orellana por el respaldo a Álvaro Rueda que es la fórmula de Jaime o por Luz Dana que es la esposa del presidente de los Verdes”, indicaron las fuentes.

Dicha división se evidenciaría en las secretarías de despacho, pues desde Infraestructura y Desarrollo se estaría presionando por Luz Dana Leal, mientras que en Hacienda y Salud, por Álvaro Rueda.

Incluso, varios de los contratistas de la Secretaría de Hacienda tienen como foto de perfil en sus números de whatsapp la foto de campaña de Jaime Durán.

Sin participación política

Por su parte, el jefe de gabinete de la Alcaldía, José David Cavanzo negó estar participando en política.

“No es cierto que yo esté participando en política o esté presionando para que los funcionarios o contratistas tengan que votar a favor de alguien. Tampoco es cierto que exista algún tipo de conflicto al interior del gabinete por temas de proselitismo. Lo que sí hemos estado haciendo es promover la participación ciudadana activamente en estas elecciones, pero con voto libre y a conciencia”, acotó Cavanzo.

A su turno el secretario de Desarrollo de Bucaramanga, John Carlos Pabón desestimó los señalamiento en su contra y afirmó que la “secretaría se ha dedicado únicamente a cumplir con el cien por ciento de las metas del Plan de Desarrollo”.

“Solo amigos”

El candidato al senado por el partido Liberal, Jaime Durán aseguró que a pesar de tener una buena relación con el alcalde Juan Carlos Cárdenas no ha usado la Alcaldía para promover su campaña.

“Yo soy amigo de los alcaldes de Piedecuesta, de Floridablanca y de Bucaramanga, pero no uso mi amistad para campañas políticas. Ellos no pueden participar en política. Yo voy y representó a los municipios, gestiono recursos en el Gobierno Nacional y por eso en los municipios me votan”, aseguró Jaime Durán.