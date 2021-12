“Marica, ya no más”: el insulto de Jennifer Arias durante una plenaria del Congreso

El evento ocurrió durante la votación de conciliación del polémico proyecto de Ley anticorrupción. Mientras los congresistas debatían el cierre de la jornada, Arias se enojó con el también representante Juan Carlos Losada, quien la interrumpió en varias ocasiones.

“Estamos en votación. Marica, ya no más, ya no más Juan Carlos, no más”, dijo Arias, a lo que respondió Losada, también en un tono enojado, que “el man está disparando contra mí, guevón” y que lo dejara responder a las afirmaciones que había hecho en su contra otro de los congresistas.

La presidenta de la Cámara también ha generado otros escándalos recientes. El más polémico fue el relacionado con el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad Externado.

De hecho, la congresista estuvo recientemente ante la Corte Suprema de Justicia rindiendo versión libre sobre su versión de los hechos.