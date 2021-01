El director de la Cdmb, Juan Carlos Reyes denunció presiones por parte del gobernador Mauricio Aguilar para quedarse con el manejo de la corporación ambiental y de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas.

En tal sentido, Juan Carlos Reyes interpuso ante la Procuraduría General una queja disciplinaria en contra de Aguilar Hurtado por presuntamente extralimitar sus atribuciones, usurpar las funciones que son de competencia de los órganos de Dirección de la Empas, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, o prevaricato activo. Además, el Director de la Cdmb, denunció penalmente a los consejeros de la corporación, incluyendo a los delegados del Gobernador: José Alfredo Marín y Aida Hernández, porque, supuestamente, estarían actuando en prevaricato por acción y extralimitación de funciones al aprobar los acuerdos que limitaban sus funciones.

Además, Reyes Nova demandó ante el Consejo de Estado la legalidad de los acuerdos 1392, 1394, 1401 y 1402, expedidos por el Consejo Directivo de la Cdmb en el 2020 para limitar las actuaciones del director de la corporación ambiental.

“En el primer Consejo Directivo de la corporación en el 2020, el gobernador Mauricio Aguilar, sin ni siquiera dirigirme el saludo, me impidió la entrada a la reunión alegando que yo no tenía derecho de estar allí a pesar de que yo soy el representante legal de la entidad. Aunque el Gobernador es el presidente del Consejo, no tenía el derecho de excluirme de la sesión”, señaló el Director de la Cdmb.

Limitaciones en la Empas

El gobernador Maurio Aguilar Hurtado, a través de su asesor de despacho, José Alfredo Marín, lideró una iniciativa para impedir que el Director de la Cdmb pudiera nombrar gerente en propiedad en la Empas, como siempre se ha realizado desde la existencia de las dos empresas. Por el contrario, estableció a través de un Acuerdo del consejo directivo de la Corporación, que el gerente de la Empresa de Alcantarillado ahora sea elegido por un concurso de méritos que realice la Esap, una de las organizaciones más cuestionadas a nivel nacional por la falta de transparencia en este tipo de procesos. Así quedó establecido en el acta 378 de febrero de 2020 de la Cdmb.

Si bien, dicho Acuerdo fue derogado en septiembre del año pasado, un mes después, la administración Aguilar aprovechando las mayorías en el Consejo Directivo, con los alcaldes de Piedecuesta, Lebrija, Charta y El Playón, de su lado, junto con uno de los representantes de las ONG, revivió dicho Acuerdo y volvió a dejar al director sin facultades para escoger Gerente de la Empas.

“Han sido constantes ataques en contra de la autonomía de la Cdmb. Nosotros somos una corporación autónoma de carácter nacional, no somos un ente descentralizado de la Gobernación”, precisó.

Cambios de estatutos

Además de las limitaciones al director de la corporación ambiental, desde diciembre del año pasado la administración Aguilar Hurtado comenzó un proceso para modificar los estatutos de la Cdmb, trámite que busca ser aprobado por el consejo directivo el próximo viernes, tal y como quedó consignado en la invitación a la sesión ordinaria elevada por el gobernador Mauricio Aguilar.

Paralelamente, antes de la sesión ordinaria Aguilar Hurtado citó a los miembros del consejo a una comisión accidental para el próximo martes 26 de enero en la Gobernación, con el objetivo de estudiar la propuesta del proyecto de acuerdo que reforma los estatutos de la Cdmb y así de esta manera, en la sesión ordinaria del viernes los consejeros solo se reúnan para aprobar dichos cambios.

“El Gobernador, a pesar de ser el presidente del consejo directivo, no tiene las facultades legales para citar a sesiones ordinarias y definir el orden del día, como lo está haciendo. Pero lo más preocupante es que hasta ahora no tenemos ni idea de cuáles son las modificaciones que quiere realizar el Gobernador a los estatutos de la corporación. Esta es una estrategia para seguir limitando mis funciones como director, porque el gobernador Mauricio Aguilar se quiere apoderar de la Cdmb y la Empas. Ante todas estas actuaciones ilegales hemos denunciado al Gobernador ante la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado”, agregó Reyes Nova.

Esta redacción intentó comunicarse con el gobernador Mauricio Aguilar, pero no fue posible contactar al mandatario departamental.

¿Flor María Rangel detrás del cambio de estatutos?

Mientras la Gobernación continúa adelante con la reforma de los estatutos de la Cdmb, desde varios sectores denuncian que el proyecto modificatorio estaría siendo asesorado por Flor María Rangel, quien está siendo procesada penalmente por irregularidades contractuales cuando fungió como directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, (fortín político del clan Aguilar); junto con su pareja sentimental, Farley Parra.

Incluso en la captura de pantalla de un chat de consejeros de la CAS, al parecer Flor María estaba anunciado los avances que ella, junto con su pareja, han tenido en el borrador del proyecto de reforma de los estatutos de la Cdmb.

“Les quiero comentar que en la reforma que se está proyectando de los estatutos de la Cdmb junto con el Dr. Farley hemos analizado la norma hasta cuánto se puede pagar en cada sesión de Consejo Directivo”, se lee en el chat.

Si bien no negó la veracidad del chat, Rangel sí negó estar asesorando a la Cdmb para el cambio de sus estatutos.

“Existen varios grupos de integrantes a nivel nacional, departamental y local y de las confederaciones de las organizaciones ambientales, del sector privado. Pero de mi parte estoy desvinculada de la administración pública”, señaló Flor María Rangel.

Por otra parte, mientras el Director de la Cdmb afirma que de manera irregular el señor Farley Parra, hizo parte de varias de las sesiones del Consejo Directivo de la corporación, acompañando a Aida Hernández, delegada del gobernador Aguilar, a pesar de que Parra no pertenece al consejo. La asesora del despacho de Aguilar Hurtado negó dichos señalamientos.

“Que yo sepa el no hace parte del Consejo Directivo. Sería bueno que en su investigación el secretario del Consejo Directivo le certificara a través de las actas del consejo si el señor Parra tuvo actuaciones dentro de las sesiones del Consejo Directivo”, indicó Hernández.