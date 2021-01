Gran parte de las diferentes bancadas que componen el actual Concejo de Bucaramanga, incluida la oposición, se manifestaron en contra del proceso de revocatoria del mandato de Juan Carlos Cárdenas como Alcalde de la capital santandereana.

Además: 2021, el año de las revocatorias en Colombia

Según los cabildantes, es inconveniente e inoportuno llevar a cabo un proceso revocatorio en medio de la crisis que atraviesa la ciudad por cuenta de la pandemia del coronavirus.

“Una revocatoria al Alcalde de Bucaramanga en estos momentos lo que haría es afectar a la ciudad. Llevamos años de atraso y eso complicaría más todo. Debemos es exigirle, hacer control y exponer sus errores cada vez que afecten a la ciudadanía”, señaló Jaime Beltrán, el concejal de Colombia Justa Libres, líder de la oposición en el cabildo municipal.

Por su parte, la bancada de la Alianza Verde pidió más tiempo para poder evaluar objetivamente la labor y el cumplimiento de las metas de la administración Cárdenas.

“Deberíamos de esperar por lo menos unos seis meses más para poder evaluar con argumentos la labor de la administración de Juan Carlos Cárdenas. Esperar a ver cuál ha sido el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, la ejecución de los proyectos y la gestión de recursos, un proceso que no se puede hacer con tan solo un año en el gobierno y con una pandemia de por medio”, indicó, Danovis Lozano, concejal de la Alianza Verde.

Lea también: Las caras detrás de la revocatoria del mandato de Juan Carlos Cárdenas como alcalde de Bucaramanga

Un costo para la ciudad

Para el concejal Cristian Reyes, de Cambio Radical, partido que pertenece a la coalición mayoritaria del cabildo, este proceso de revocatoria es apresurado con tinte de revancha política.

“Un proceso lesivo para la ciudad con tan solo un año de gobierno en medio de una pandemia, es apresurado querer malgastar más de $6.000 millones en un proceso que tiene es un interés de campañas políticas parlamentarias y presidenciales. El gobierno tiene mucho por mejorar es innegable, Pero veo que se están tomando decisiones gerenciales desde cambios en el gabinete y acercando la alcaldía con sus funcionarios a los barrios escuchando a los ciudadanos”, acotó Reyes.

Jorge Humberto Rangel, concejal del partido Conservador, anunció que acompañará el proceso en contra de la revocatoria de Cárdenas Rey.

“Estaremos en los barrios y en las calles de la ciudad explicando las obras que vienen, que ha hecho este gobierno, y desmintiendo todas las falacias que puedan estar llevando a los Barrios el grupo que lidera la revocatoria, nosotros no echaremos discursos como ellos sino mostraremos hechos y acciones, con ese es que se debe medir la gestión”, señaló Rangel.

Le puede interesar: La revocatoria del mandato no puede ser estrategia de manipulación política

¿Liga tras la revocatoria?

Aunque los rumores políticos señalan al exalcalde Rodolfo Hernández, como el artífice del proceso de revocatorio de Juan Carlos Cárdenas, incluso dos de los miembros del comité revocatorio hicieron parte del gobierno de Hernández Suárez, el propio exmandatario se ha encargado de desmentir dicha versión.

Sin embargo, los concejales de la Liga, movimiento ciudadano liderado por Rodolfo Hernández, no descartan un respaldo a la iniciativa revocatoria del mandato de Cárdenas Rey.

“Yo soy fiel a mis ciudadanos y a cumplir las promesas hechas en campaña. El 27 de octubre más de 140.000 ciudadanos derrotamos las prácticas politiqueras de los partidos tradicionales con los alcances que ya conocíamos los ciudadanos Al sueño de ser “un territorio libre de corrupción”. Hoy me duele mi ciudad y mis ¿coterráneos? Mientras Dios lo permita estaré firme. No robar, no mentir, no traicionar”, acotó Marina Arévalo, concejala de la Liga.