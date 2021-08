'Me dan $60 millones y, cuando sean elegidos, el 10% del salario': Rodolfo Hernández

“Giren el 30% del compromiso”

El orden de los candidatos en una lista cerrada con voto no preferente influye en las posibilidades de lograr una curul. Como en el tarjetón no aparecen ni los nombres ni las fotos de los candidatos, el elector vota por un Partido Político o Movimiento. Dependiendo de la cantidad de votos, es elegido el primero en la lista. A medida de que los votos van subiendo, el segundo logra curul y así sucesivamente.

‘Me firman compromiso’

“Yo les he manifestado, no es por restregarles nada, no tengo ese interés, pero si yo sumo todo lo que he puesto y le ponemos un interés de medio por ciento mes vencido, yo llevo más $5 mil millones gastados” expuso Hernández.

“Después hacemos un flujo de fondos, cuando se necesite, y ustedes me lo firman como compromiso porque la verdad es que no quiero que ustedes me pongan a pagar cuentas a mí como históricamente me ha tocado”.

Una ‘mordida anticorrupción’

¿Qué dicen los excandidatos?

En conversación con Vanguardia, Jorge Figueroa, exsecretario de Desarrollo de Bucaramanga, y quien era candidato a la Cámara de Representantes por la Liga, aseguró que sí se habló de un aporte, pero estaba dedicado a gastos relacionados con manejo de Redes Sociales.

“Me dijeron que debía hacer un aporte. Eran como $300 millones. Pero la idea de proporcionar recursos era para financiar el tema de las plataformas tecnológicas. El éxito de Rodolfo ha sido la presencia permanente en las redes sociales y eso tiene un costo” dijo.

Sobre destinar el 10% del sueldo a Hernández y su movimiento si era elegido, Figueroa aseguró que “Rodolfo estaba muy molesto con los que se eligieron al Concejo y la Asamblea. Él sacó un crédito y esta gente no volvió a aparecer. Entonces consideró que lo más conveniente era tener una caja menor para gastos del movimiento porque no le iba a volver a dejar con la deuda que son cerca de $600 millones”.

Respecto al audio, el exfuncionario indicó que no tiene conocimiento del mismo, que a él no “le enviaron ningún audio. Debieron grabar alguna reunión, pero a mí no me llegó ningún audio”.

Por su parte, Emiro Arias explicó que en su historial político no ha pagado por pertenecer a ningún movimiento político, ni cuando ha sido candidato y no lo hará.

“Yo sí conozco el audio. Rodolfo me propuso estar en la lista al Senado, pero le dije que no. Hablamos con gente del movimiento sobre aportes y yo les indiqué que en recoger firmas no se iban más de $160 millones. Tampoco discutí el tema del 10% de salario si quedaba. Si me lo hubiera propuesto diría que no, porque no es adecuado”.

Ludwing Gómez, por su parte, le aseguró a Vanguardia que en sus conversaciones con Rodolfo Hernández no hablaron de aportes. “No quiero ni pronunciarme al respecto porque no conozco el audio”, indicó.

Vanguardia intentó comunicarse con Rodolfo Hernández pero no obtuvo respuesta.