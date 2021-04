“Me niego a creer que es una persecución política”: Sergio Fajardo, prencandidato presidencial

Días atrás, la Fiscalía General de la Nación anunció que llamará a imputación de cargos al precandidato presidencial, Sergio Fajardo, por las presuntas irregularidades en un crédito que él asumió cuando era Gobernador de Antioquia, inconsistencias que le habrían causado un daño patrimonial a ese Departamento por no contemplar la tasa de cambio futura.

Aunque varios líderes políticos del país, incluido Gustavo Petro, uno de los contradictores políticos de Fajardo, salieron en defensa del precandidato presidencial y señalaron el anuncio de la Fiscalía como una “persecución política”, Sergio Fajardo insiste en su estrategia de defenderse en derecho sin atacar a las instituciones.

En diálogo con Vanguardia, Sergio Fajardo Valderrama aseguró que se niega a creer que el anuncio de imputación de cargo en su contra por parte de la Fiscalía tenga que ver con una persecución política y aunque aún no conoce los detalles del proceso, ni siquiera la fecha de la audiencia, desde ya está preparado para defender su inocencia.

¿Cree usted que la imputación de cargos en su contra es una estrategia política?

Yo tengo una responsabilidad política y pública. Creo y he vivido todos los años de mi vida pública bajo el principio de que quienes gobernamos, somos educadores de la sociedad. Somos ejemplo con nuestro comportamiento y nuestras acciones. En Colombia se ha perdido la confianza en nuestras instituciones y yo tengo como persona que tiene una responsabilidad pública, que además estoy en la actividad política pública, que hago parte de una coalición que quiere liderar el país, trato siempre de no dejar que en mi mente entre la idea de que todo esto que está pasando es una persecución política. Me cuesta trabajo. He escuchado muchas manifestaciones de apoyo, pero me hago el propósito de actuar y responder por mis actuaciones, pedir un juicio con transparencia y con garantías a lo que tengo derecho y cualquier persona que pasa por la justicia en Colombia.

Meses atrás fue la Contraloría por Hidroituango y ahora la Fiscalía por un crédito, ¿no es mucha coincidencia?

Yo no quiero entrar a validar esa hipótesis y a manejar sobre esa hipótesis. Además de las que faltan, porque estoy seguro de que todavía van a venir muchas más cosas y yo tengo que mantener el espíritu limpio, transparente para poder responder, para dar ejemplo en Colombia de que se puede respetar, que se puede actuar de manera legal, honesta y que se puede liderar y transformar. Pero estoy seguro que van a venir muchos más ataques e investigaciones en contra mía, pero voy a actuar como he actuado siempre: con mis principios, de manera consistente y coherente con mis ideales y mis sueños.

¿Por qué cree que vendrán más ataques en su contra y la Coalición de la Esperanza?

En el 2022 Colombia va a cambiar y va a cambiar de manera muy importante. Entre las cosas que van a cambiar y que tenemos como tarea pendiente, es recuperar la confianza en Colombia en quienes conducen la sociedad, quienes toman las decisiones más importantes, quienes tienen las responsabilidades más grandes de la sociedad. Recuperar la confianza en Colombia y eso va a ser muy importante para poder liderar la transformación en la que tiene que avanzar nuestro país. Va a cambiar Colombia y vamos a conducirla de manera diferente.

¿Ya tiene más claridad sobre el proceso de la Fiscalía en su contra?

El miércoles de la semana pasada empecé a escuchar informaciones en los medios y después la Fiscalía sacó un comunicado confuso, con unas palabras que son extrañas para las personas de a pie. Lo que puedo decir es que nosotros hicimos el contrato con Findeter cumpliendo todos los requisitos y las normas vigentes. Haciendo el análisis que podíamos hacer en el momento que estábamos. Siguiendo los indicadores del Gobierno Nacional a través del marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, las proyecciones de Planeación Nacional, la revisión de las proyecciones del sistema financiero. Nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Ahora, cuando yo llegué a la Gobernación, la Gobernación de Antioquia tenía dos préstamos en dólares, uno con el BID y otro con el Banco Mundial y esos créditos no tenían ninguna cobertura.

¿Qué sigue ahora para Sergio Fajardo?

Espero que la Fiscalía haga la imputación en la Corte Suprema de Justicia para poder demostrar que actué de manera correcta. Espero que lo haga y lo haga pronto, que no dejen este proceso por ahí flotando y que se dilate en el tiempo, sino que ellos presenten su argumentación y yo voy ante la Corte Suprema para responder como me corresponde. Eso para ese proceso y para los que vengan, porque estoy seguro de que vendrán más cosas. Ahora de la misma manera, vamos con la Coalición de la Esperanza, que la vamos a presentar el 22 de abril, para recorrer a Colombia, con principios, con valores, con ideales, con más fuerza todos los días. Porque cada paso que voy dando siempre me va reiterando las razones por las cuales me metí en la política, porque a esta sociedad le tenemos que cambiar el rumbo y a eso me voy a dedicar.

¿Es decir que aún no hay fecha de imputación?

No. Aún no hay fecha de nada y no tengo ninguna información, ningún detalle del proceso. Ya medio país está hablando de eso, pero yo no tengo ningún tipo de información. Tocará esperar a la Fiscalía para poder responder.