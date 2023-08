'Mientras matan policías Petro se la pasa viendo Netflix': Jota Pe Hernández

La crítica del congresista santandereano se dio luego de que en la misma cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro asegurara que el pasado domingo vio la serie 'Los pacientes del doctor García'.

"El domingo pude ver televisión de nuevo. Hacia tiempo no lo hacia. Me pude ver una serie de Netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama 'Los pacientes del doctor García'. La serie española muestra por qué es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que se impusieron a la fuerza en España y Argentina. Por qué es tan importante desatar una democracia en movimiento en Colombia", escribió el mandatario de los colombianos.