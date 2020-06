Millonario proyecto para Puerto Wilches dividió a bancada santandereana

Aunque la Resolución del Ministerio de Minas había sido emitida desde el pasado 31 de mayo, solo hasta el pasado viernes se conoció la noticia, gracias a un trino publicado por el representante del Centro Democrático Edwin Ballesteros, en el que anunciaba que gracias a su gestión el Ministerio de Minas y la Presidencia de la República había aprobado el millonario confinanciamiento para el municipio santandereano.

“Hoy podemos darle buenas noticias a más de 1.4000 familias del municipio de Puerto Wilches, familias estrato 1 del sector del Río, familias que por fin van a tener acceso al servicio de gas natural. Habíamos gestionado hace varios meses un proyecto con una inversión cercana a los $12 mil millones a través del Fondo Especial de Cuota Manejo del Ministerio de Minas y Energía donde el Gobierno Nacional aporta $8 mil millones y la otra parte la aporta la Alcaldía y la empresa que va a desarrollar el proyecto, y por fin ya fue aprobado y en los próximos días empezará su ejecución. Eso es una muy buena noticia en medio de esta crisis”, señalaba el representante Ballesteros en su cuesta de Twitter.

El trino del congresista uribista resaltando su labor legislativa no cayó nada bien entre varios de sus homólogos en Santander, como el senador Jaime Durán del Partido Liberal, el representante de Cambio Radical, Ciro Fernández, así como los representantes liberales Nubia López y Víctor Manuel Ortiz, quienes le reclamaron al Gobierno Nacional por no haber tenido en cuenta su trabajo legislativo para impulsar el proyecto.

El reclamo de los congresistas santandereanos fue tal, que el Ministerio de Minas tuvo que citar a una reunión urgente para tratar el tema; incluso en la reunión virtual tuvo que hacer presencia Federico Hoyos, consejero Presidencial para las Regiones, para mediar.

Seegún la representante Nubia López, del partido Liberal, aseguró que el proyecto de gasificación en Puerto Wilches se logró por la gestión de la bancada liberal en el Congreso, especialmente del senador ‘rojo’, Jaime Durán Barrera.

“El Gobierno Nacional en cabeza del presidente y del Ministerio de Minas y Energía nos responden de manera oportuna ante una necesidad que teníamos desde hace mucho tiempo en el municipio de Puerto Wilches, necesidad que gracias a ese liderazgo de nuestro exalcalde José Elías Muñoz y de nuestro alcalde, Jairo Toquica, la doctora Nancy Lora y nuestro senador, Jaime Durán es hoy una realidad este beneficio para a1.400 hogares de estrato 1.

Proyecto que prevé una inversión de más de $11 mil millones que igual forma contiene un importante aporte de 30% por parte de esta empresa santandereana Hega SA. Mis felicitaciones al alcalde Puerto Wilches por su gestión, al exalcalde José Elías Muñoz, a la doctora Nancy Lora, una vez más al senador Jaime Durán porque insistió una y otra vez por este proyecto que a partir de hoy se convierte en una promesa de cambio y transformación para todas las familias wilchenses”, señaló la representante Nubia López en su intervención

“Problemas de egos”

A su turno, el representante del Centro Democrático Edwin Ballesteros señaló que todo los reclamos se debían a problemas de egos.

“Yo no tengo acá problemas de reconocimientos de proyectos porque desde el día de ayer vengo sufriendo una serie de ofensas en las redes sociales, diferentes grupos de WhatsApp, llamadas groseras y demás, no hay problema por eso, si ustedes quieren el reconocimiento, no hay problema, acá se reconoce a todos los que intervinieron en el proceso. Lo único que tengo que decir es que le debo la gratitud de esta solución para mis amigos de Wilches, para la gente del sector del Río, al Gobierno Nacional, porque en ninguna de las reuniones vi a nadie más hablando de este tema y sí vi los esfuerzos del Ministerio de Minas buscando los recursos para este proyecto. Esto no es de egos, esto es de soluciones, esto es equidad”, señaló Ballesteros.

Una versión parecida brindó el también representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, quien en su intervención en la reunión dejó entrever que quien estuvo al frente de la gestión de los millonarios recursos para Puerto Wilches había sido su compañero de bancada.

“Yo sí sé cual fue su trabajo en este proyecto tan importante en este proyecto para que saliera adelante. Tenemos la curul al lado y usted me comentaba todos los días y muy emocionado porque este proyecto iba a ser una realidad y lo felicito porque sé que es un accionar suyo, con un buen trabajo que se ha hecho desde el Congreso de la República y la gestión del Gobierno Nacional”. Señaló Óscar Villamizar.

Al final, el Gobierno Nacional tuvo que expresar públicamente que en la gestión del millonario proyecto intervinieron la gran mayoría de la bancada parlamentaria para zanjar la discusión.