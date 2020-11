Aunque Juan Carlos Cárdenas llegó a la Alcaldía de Bucaramanga impulsado por movimientos alternativos como la Liga Anticorrupción y la Alianza Verde, a hoy, 11 meses después del inicio de su administración, Cárdenas Rey viró sus respaldos políticos en el Concejo municipal, estrechando una relación de trabajo con la coalición mayoritaria, (conformada por los partidos tradicionales y autónomos), y abriendo una brecha con los partidos que meses atrás lo respaldaron en su candidatura a la Alcaldía.

Así quedó revelado en las últimas sesiones del cabildo municipal, donde los mayoritarios han hundido todas las proposiciones de debate de control a la administración local, tal y como sucedió con la propuesta para debatir los pormenores de la controvertida Marca Ciudad que recientemente lanzó la Alcaldía para posicionar al municipio.

“Alcalde este es el tercer llamado que le hago, hoy muchos ciudadanos nos preguntamos ¿Qué es Bga City? ¿De donde salió? ¿Cuánta plata se gastaron? Pero lo más preocupante es ver que los concejales mayoritarios nos negaron la proposición que buscaba obtener dichas respuestas, nos pasaron la aplanadora”, cuestionó el concejal de la Alianza Verde, Danovis Lozano.

La discrepancia entre la administración Cárdenas y sus otroras aliados es tal, que incluso la Liga de Gobernantes anunciaron que pasarán a ser parte de la oposición a su gobierno.

“El gobierno de Juan Carlos Cárdenas no ha sido claro con el manejo de los dineros públicos, el aumento de los contratos de prestación de servicios cuando todas las instituciones están cerradas y cada vez que queremos conocer algo, los mayoritarios salen a poner una barrera para protegerlos e impedir el control político. Por eso sigo diciendo que se nota a leguas el arrodillamiento para complacer en todo a este gobierno”, indicó Luisa Ballesteros, concejal de la Liga Anticorrupción.

“Ha habido garantías”

Por su parte, Fabián Oviedo concejal de Cambio Radical, negó que exista una coalición mayoritaria en el cabildo y aseguró que la actual mesa directiva del Concejo le ha brindado garantías a todos los partidos y movimiento políticos que conforman el Concejo.

“Acá no hay una coalición mayoritaria, hubo un consenso para la elección de mesa directiva pero no más. No es cierto que estemos arrodillados a la administración municipal como lo están insinuando algunos concejales. Esta mesa directiva ha sido respetuosa con todos los partidos, si se mira el número de proposiciones aprobadas se evidencia que a todos se les ha aprobado el mismo número. Las últimas proposiciones se han archivado, tengo entendido, es por falta de agenda, porque aún faltan discusiones como el Presupuesto”, explicó Oviedo.

“Propósito en común”

John Carlos Pabón, enlace entre el despacho del Alcalde y el Concejo, desestimó que exista algún pacto político con algún concejal.

“Desde que yo asumí esta tarea el mensaje del Alcalde ha sido: una sola ciudad, vamos a avanzar juntos, diálogos permanente con el Concejo. Acá no hay ningún cuerdo con ningún partido político o algún concejal particularmente sino un propósito en común que es el desarrollo de la ciudad”, acotó Pabón.