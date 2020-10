Municipio de Los Santos pagaría el agua más cara del país: diputado Leonidas Gómez

En debate de control político en la Asamblea de Santander, el diputado del Polo Democrático Leonidas Gómez, corporado citante al debate, advirtió que la falta de planeación y los errores en el diseño del fallido acueducto regional del Chicamocha llevarían a que el municipio de Los Santos pague el metro cúbico de agua más caro del país.

Según el corporado, cálculos previos de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, estipulan que una vez ente en funcionamiento el controvertido acueducto, los habitantes del municipio de Los Santos tendrán que pagar una tarifa superior a la que cancelan los sectores más exclusivos de Bogotá.

“La misma Esant hizo un estudio en el que hace una tabla con el cargo básico de $10.781 más el costo de metro cúbico de $4.596, sumando eso lo comparé con lo que vale el metro cúbico en el barrio más elitista de Bogotá, que es el barrio Los Rosales, y allá es más barato. Después de que la Esant calcula ese precio, no hay ninguna posibilidad de que baje, puede haber errores, pero ningún error para bajar el costo, la única posibilidad es que el costo siga subiendo y el agua se vuelve prohibitiva”, señaló Gómez Gómez.

Actualización tarifaria

Cristina Flórez, gerente de la Esant, afirmó que el valor de la tarifa de acueducto para el municipio de Los Santos solo se debe a una actualización establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CAR.

“Haciendo un ejercicio por estratificación y teniendo en cuenta los subsidios o contribución, podemos establecer que el valor a pagar por un consumo promedio de una vivienda de 13 metros cúbicos, para un estrato 1, ellos estarían pagando una factura de $11.107; en el estrato 2 $23.000; en el estrato 3 $32.000”, explicó la Gerente.

Falta de planeación

Para el diputado del Polo, los retrasos de más de tres años en las obras y las adiciones presupuestales por cerca de $7 mil millones han sido producto de las deficiencias en la planeación del proyecto de construcción del acueducto regional, el cual contenía fallas en su diseño, estudios financieros desajustados, así como deficiencias en su capacidad de cobertura.

“Los diseños del acueducto son supremamente deficientes. El adicional de $6.700 millones, el contratista ya se los gastó en la construcción de una vía que no estaba contemplada y que era necesaria para poner tubería. No contempla planta de tratamiento, ni red de distribución y no tiene capacidad para cubrir a toda la Mesa de Los Santos, lo que obliga a construir otro acueducto”, agregó Leonidas Gómez.

Sin entrega a la vista

Mientras las obras del acueducto de Los Santos continúan suspendidas desde diciembre del 2019, la Esant ya contempla cambiar nuevamente los diseños del proyecto, para que ahora en vez de una planta eléctrica se instalen paneles solares, lo cual traería un adicional presupuestal de $8 mil millones y retrasaría las obras por lo menos dos años más.

Así mismo, la gerente de la Esant confirmó que las obras de construcción del acueducto de Los Santos no se reanudarán hasta tanto el municipio no culmine con el proceso de gestión predial para la instalación de servidumbres de las redes eléctricas y tuberías que necesita el proyecto.

Luis Almeida, alcalde de Los Santos, anunció que no antes de diciembre estaría finalizada la gestión de servidumbres en el municipio.

En tal sentido, solo hasta comienzos del próximo año se reiniciarían las obras del fallido acueducto regional del Chicamocha.