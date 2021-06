No coma cuento: familiar del concejal Carlos Parra no fue nombrado en el Sisbén

Según informó la Secretaría de Planeación municipal, Diego Parra, primo del concejal de la Alianza Verde fue requerido temporalmente para apoyar los procesos de la oficina del Sisbén y solo mientras se posesiona la nueva encargada, elegida mediante concurso de méritos, toda vez que la directora anterior de la oficina del Sisbén se pensionó.

Además: Video: Pelea al interior de la coalición mayoritaria del Concejo de Bucaramanga por elección próximo Contralor

“Todas las decisiones administrativas de la operación de la Secretaría de Planeación se han tomado con transparencia, con el fin de garantizar la continua prestación de servicios a su cargo y asegurar la oferta institucional a toda la ciudadanía”, señaló Joaquín Augusto Tobón, Secretario de Planeación de Bucaramanga.

Sin rango directivo

A pesar de la designación temporal de Parra, desde Planeación municipal se informó que el funcionario no tuvo ni tiene ninguna función directiva en el Sisbén ni tuvo acceso a las listas de los beneficiarios de la Institución, como lo quisieron hacer ver los concejales mayoritarios en las sesiones del cabildo municipal el fin de semana, especialmente por el presidente del Concejo, Fabián Oviedo, quien se fue lanza en ristre contra su homólogo de la Alianza Verde.

Leea también: Video: Así fue la pelea entre concejal y Alcalde de Bucaramanga

Por su parte, el concejal Carlos Parra insistió en que todo se debe a una campaña de desprestigio en su contra por todas las denuncias de corrupción que ha realizado en su labor como cabildante municipal.

“Diego es un primo que trabaja con la Alcaldía desde hace más de seis años, es decir, desde antes que yo llegara a Bucaramanga. Yo no tengo mayor relación con él, más allá de la familiar. Cuando comenzaron a circular esa información falsa por las redes sociales me puse a averiguar qué había sucedido porque yo no tenía ni idea, cuando me confirmaron que todo era falso, pero el daño ya estaba hecho”, indicó Parra.