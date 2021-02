“No fui elegido para ser títere de nadie”: Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga

Con la presencia de tres magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, se cumplió en el Teatro Santander de Bucaramanga, la audiencia pública que da inicio formal al proceso de solicitud de revocatoria en contra del gobierno de Juan Carlos Cárdenas como alcalde de la capital santandereana.

En su primer pronunciamiento público desde que inició el proceso de solicitud de revocatoria de su mandato, el alcalde de Bucaramanga aseguró que los más de 140 mil ciudadanos que lo eligieron como Alcalde lo escogieron para gobernar a Bucaramanga sin ser títere de nadie, en una clara alusión al exalcalde Rodolfo Hernández, su otrora padrino político.

“Me eligieron más de 140.000 ciudadanos libres, gobierno para ellos y para todos los que residen y disfrutan de Bucaramanga. Estoy seguro de que no me eligieron para ser títere de nadie, me eligieron para hacer, para resolver los grandes pendientes históricos de nuestra ciudad”, señaló Cárdenas Rey.

Así mismo, el mandatario de los bumangueses criticó que un grupo de ciudadanos quieran adelantar un proceso revocatorio, con un valor cercano a los $20 mil millones, los cuales deberán ser asumidos por el municipio, en plena pandemia.

“Este proceso de revocatoria tiene un hedor como al basurero El Carrasco en el 2018: politiquería, partidos vinculados al paramilitarismo, viudos de poder y enemigos del Páramo de Santurbán juntos. Una bomba de tiempo, un cóctel molotov”, agregó Juan Carlos Cárdenas.

Así mismo el Alcalde defendió ante los magistrados del CNE y la opinión pública la gestión de su administración en su primer año de gobierno.

Transparencia contractual, planes de acción para atender la pandemia del Coronavirus y la protección del páramo de Santurbán fueron algunos de los logros resaltados por Cárdenas Rey.

“Defensa del Páramo de Santurbán, el agua y la vida: apoyamos las luchas y el clamor ciudadano en las calles, promovimos la corresponsabilidad con Soto Norte, hicimos y entregamos estudio técnico sobre las afectaciones del proyecto de Minesa al agua de los santandereanos”, acotó Juan Carlos Cárdenas.

Para el exconcejal de Opción Ciudadana Pedro Nilson Amaya, vocero del Comité ‘Sáquele Roja al Traidor’, la administración de Juan Carlos Cárdena ha incurrido en una serie de actuaciones en contravía y traicionando los intereses de la ciudadanía, como haber acabado la estampilla pro ancianos, por medio de la cual se sustentan los ancianatos y centros vida de la ciudad, la creación de cargos inexistentes como el alto Delegado para la Defensa de Santurbán, que se le entregó a una persona que no cumplía con los requisitos, así como el aumento del impuesto predial para los más vulnerables en plena época de pandemia.

“Se ha visto este mes la desesperada acción de un mandatario que en un crítico 2020 estuvo ausente de la ciudadanía y las reacciones provenían de un ego que todo lo traduce en ataque. Los ciudadanos esperamos un líder con respuestas no con reacciones, la reacción nace de la venganza, del odio y del caos, las respuestas provienen de la sabiduría, la paz del corazón al servicio de la política”, puntualizó Amaya.

Una vez cumplida la audiencia pública, la Registraduría tendrá 15 días para imprimir los formularios de recolección de firmas; en el caso de Bucaramanga, los promotores deberán recolectar por lo menos 42 mil rúbricas para validar el proceso y citar a los bumangueses a las urnas para que decidan sobre el futuro del gobierno de Cárdenas Rey.