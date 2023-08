“No hago alianzas con politiqueros ni corruptos”, la reacción de Ferley Sierra, candidato del Partido Verde a la Gobernación de Santander, tras informe de la Unidad Investigativa de Vanguardia

El candidato a la Gobernación de Santander, Ferley Sierra, quien tiene el aval del Partido Verde, criticó las alianzas entre poderosos que se han conformado para las elecciones regionales, haciendo referencia indirecta al informe de la Unidad Investigativa de Vanguardia que reveló el pacto entre el ‘dueño’ de la colectividad, Carlos Ramón González, y Rodolfo Hernández para lograr el poder en las elecciones del 29 de octubre.

Lea el informe de la Unidad Investigativa: La alianza secreta del superpoderoso del gobierno Petro para las elecciones en Santander

Pocos minutos después de que Vanguardia revelara la investigación periodística, Sierra escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que al parecer cuestiona lo que ocurre dentro de su partido.

“No hago alianzas con politiqueros ni corruptos, no porque no me lo hayan ofrecido, hoy ya sería millonario con todo lo que he rechazado, mi única alianza será con la gente y gobernaré para la gente”, señaló el candidato.

Evidentemente, haciendo referencia a los poderes que está enfrentando dentro y fuera del Partido Verde, Ferley Sierra, quien aún ostenta el cargo de diputado de Santander pero avanza en su campaña por la Gobernación, manifiesta que mantendrá su voluntad de ganar en las elecciones territoriales.

“Sé muy bien que el camino correcto es el más difícil, pero es el que por convicción buscaré siempre recorrer”, escribió.

La alianza del superpoderoso de Presidencia en Santander

El director del Dapre y mano derecha del presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González, insiste en una alianza con el candidato Rodolfo Hernández para ganar la Gobernación de Santander, en la que ahora aparece un tercer protagonista, el exalcalde de Girón, John Abiud Ramírez.

Tras consolidarse como una de las personas más influyentes y cercanas al presidente Gustavo Petro, el hoy director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Carlos Ramón González Merchán, ahora busca consolidar su poder en Santander a través de una alianza política secreta con el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y el exalcalde de Girón, Jhon Abiud Ramírez. La estategia tiene un objetivo claro: asegurar el poder en la Gobernación de Santander en el próximo cuatrienio. El instrumento, el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, que hoy es controlado absolutamente por la esposa de González, Luz Dana Leal.

Desde su nueva posición de poder Carlos Ramón González no solo maneja la agenda del presidente Gustavo Petro sino además estaría tratando de incidir en el resultado de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, particularmente en lo que corresponde al departamento de Santander.

Esto quedó evidenciado semanas atrás con su fallido intento de que el presidente Petro nombrara al exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, como nuevo Ministro de Minas y Energía en reemplazo de Irene Vélez, quien renunció en medio de un escándalo por tráfico de influencias.

Con dicho movimiento, González intentaba que Vargas Mendoza saliera de la contienda electoral y se despejara el camino para Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander, con quien habría acordado una alianza secreta para los comicios de octubre.

Si bien, al final el presidente Petro terminó nombrando a Andrés Camacho como Ministro de Minas, esto no habría afectado el acuerdo entre González y Hernández, que ya en junio pasado había recibido otro golpe luego de que el Partido Verde decidiera entregar el aval al diputado Ferley Sierra como su candidato único a la Gobernación de Santander y no coavalar a Rodolfo Hernández, a pesar del impulso de Carlos Ramón.

Al contrario, fuentes cercanas tanto a González como a Hernández le confirmaron a la Unidad Investigativa de Vanguardia que el pacto entre los dos poderosos para trabajar en llave por la Gobernación de Santander continúa más sólido que antes.

“Rodolfo y Carlos Ramón continúan trabajando juntos. Esa alianza no se ha roto, por el contrario se ha fortalecido con la integración de otro poderoso político de la región, el exalcalde de Girón, Jhon Abiud Ramírez. Ellos tres ahora trabajan juntos para que Rodolfo sea gobernador. Carlos Ramón le va a hacer ‘conejo’ al diputado Ferley, lo va a dejar botado a pesar de que es el candidato oficial de su partido”, contó a Vanguardia una fuente de total credibilidad dentro del Partido Verde, que pidió reserva de su identidad.

Desde el año pasado, Carlos Ramón González y Rodolfo Hernández se han reunido frecuentemente para consolidar una alianza interpartidista entre la Liga de Gobernanza y el partido Verde de cara a las elecciones regionales. El objetivo era claro, poner a Hernández Suárez en la silla del gobernador y que este a su vez apoyara a Giovany Leal (cuñado de Carlos Ramón) a la Alcaldía de Bucaramanga. De esta manera el petrismo, a través de Rodolfo lograría tener poder (así fuera indirecto), una ficha clave, un amigo dirigiendo los rumbos de un departamento que históricamente ha sido de centro derecha.

En la segunda vuelta presidencial, mientras Petro solo logró 310.240 votos, Rodolfo Hernández obtuvo 871.291 sufragios, casi el triple. De hecho, el hoy Presidente solo ganó en dos de los 87 municipios del departamento: Barrancabermeja y Puerto Wilches.

Sin haber cristalizado el coaval ni el nombramiento de Vargas Mendoza en Minminas, Carlos Ramón buscó al exalcalde de Girón y actual director administrativo de la Cámara de Representantes, John Abiud Ramírez, para reforzar la alianza política de cara a los comicios locales del 29 de octubre. El objetivo es claro, tener el poder en Santander.

“John Abiud tiene gran injerencia en Girón, ha puesto dos alcaldes desde su salida. Con la alianza Rodolfo podía reforzar sus listas a concejos y Asamblea. Por su parte Carlos Ramón lograría hacerle contra peso la línea alternativa de los verdes, liderada por Carlos Parra (actual candidato a la Alcaldía de Bucaramanga) y Danovis Lozano, además le cumple el pacto al Presidente”, explicó otra fuente.

Esta redacción intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el director del Dapre, Carlos Ramón González, y con el director administrativo de la Cámara de Representantes, John Abiud Ramírez, pero no hubo respuesta por parte de los funcionarios.