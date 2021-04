No hay ambiente para la tributaria en el Congreso de la República

Desde partidos de gobierno como Colombia Justa Libre, Mira y la U, hasta colectividades independientes como Cambio Radical y el Partido Liberal, anunciaron que no acompañarán la reforma, por considerarla inoportuna y además exagerada en la afectación que le dará en especial a la clase media.

Las cuentas del Gobierno

Finalmente en la Comisión IV de la Cámara, la reforma tributaria sería negada por los 5 liberales, 4 de Cambio Radical, 4 de la U y 2 de la oposición. La comisión la componen 27 representantes y requiere de al menos 14 votos y no los tiene.

Con dicha votación, la reforma tributaria no pasaría de su primer trámite en las comisiones económicas de Senado y Cámara.

Aunque el partido ‘azul’ aún no tiene una decisión definitiva, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ya ha defendido la necesidad de aprobar la reforma, para suplir el déficit fiscal que tiene el país por cuenta de los efectos de la pandemia por el COVID-19.

Piden retiro

Así las cosas, desde las diferentes colectividades políticas exhortaron al gobierno de Iván Duque a retirar el proyecto de reforma tributaria y concertar un nuevo articulado.

“Si lograran los votos del partido de la U, con una ponencia modificada, si logran pasar en Comisiones Económicas, no tienen los votos en el Senado. Tendrían solo 44 de los 54, por bien que les vaya. Estamos a la espera de qué define el Partido de la U. Tengo entendido que van a solicitar también el retiro y ahí ya lo mejor para evitar tanto desgaste es retirar el proyecto, levantar una mesa de concertación y en una semana radicar un nuevo proyecto de alivios económicos, porque aquí también hay que dar unos alivios económicos y un enfoque totalmente diferente”, explicó el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, quien es uno de los coordinadores ponentes de la reforma tributaria.

Desde su parte, Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, anunció que le pedirá al Gobierno Nacional que retire el proyecto y presente una contrarreforma tributaria.

“El Partido de la U no vota esta reforma así como está. No la podemos votar, porque va en contra de los intereses de los asalariados, los pensionados y de la clase media. Prácticamente hay que hacer una contrarreforma a esta reforma tributaria que presenta el Gobierno, con otras propuestas que se tienen que hacer, porque no están en la reforma. Son las empresas, son las entidades financieras, son los excedentes del Banco de la República, son todos los recursos que se puedan sacar diferentes a toda esa financiación del 70% u 80% que está establecida en la reforma”, acotó Toro.

Por ahora el Gobierno no se ha pronunciado sobre si retirará el proyecto para hacerle ajustes, como lo han requerido desde varios partidos. Lo único cierto es el proyecto no tiene el apoyo que en el pasado tuvieron en la misma instancia las otras dos reformas tributarias que llevó la administración Duque al Congreso.