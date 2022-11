“No tiene futuro el cambio de sexo en el registro civil de los niños”: Roy Barreras

Según el senador, la proposición será hundida, ya que no cuenta con el respaldo de Gobierno (ni del Pacto Histórico) y lo calificó como un 'engendro', asegurando así que desconoce al autor del mismo.

"No se sabe quién es el padre del engendro. No conozco el artículo en detalle, no es autoría nuestra. En principio, lo que estamos conociendo merece nuestro rechazo absoluto y el de los padres de familia. Un artículo que pretenda, según dicen, que a los cinco años de edad los niños puedan decidir si se cambian de sexo, es verdaderamente un exabrupto, no tiene ningún futuro. Debe ser autoría de alguno de los representantes a la Cámara", sostuvo Barreras en diálogo con Blu Radio.

En esta misma conversación, el parlamentario aseguró que pedirá el hundimiento del artículo, ya que le parece delirante y fuera de base. "Defender la inclusión no puede dar paso a proposiciones descabelladas", agregó.

Así entonces, Juan Carlos Wills, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, también aseguró que desconoce la proveniencia de este artículo, por lo que desde el Partido Conservador votarán en contra.

Por su parte, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien hizo la respectiva denuncia de este artículo, señaló que: "No pueden generarle esa confusión a los niños. La manera como está escrito, como lo vuelven norma general. Respeto y entiendo qué puede suceder y que la ley tiene que estar preparada, lo que no pueden es extenderle el tema a los niños como si todos tuvieran que definir su género".

