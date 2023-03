¡No va! Se hundió la reforma política en el Congreso

El presidente Gustavo Petro ya le había puesto los santos óleos a la reforma política que su propio gobierno presentó en el Congreso, proyecto que se terminó de hundir este jueves 23 de marzo. El ministro del Interior, Alfonso Prada, presentó una solicitud a la Comisión Primera del Senado para que aprobara el retiro de la iniciativa, petición que fue aceptada con mayoría absoluta.

“Anuncio al país que he firmado la proposición que solicita la Comisión Primera del Senado aprobar el retiro del proyecto de Acto Legislativo, por medio del cual se adopta una reforma política. Pero, espero que esta solicitud de retiro sea firmada unánimemente para convocar un gran debate nacional respecto al que deberá ser el contenido de una reforma política, para poder volver al Congreso”, aseguró Prada.

El ministro argumentó que el primer mandatario le había solicitado hacer ese movimiento para buscar consensos y concretar un nuevo texto que sería tramitado en junio próximo.

Así, el hundimiento del proyecto no fue una sorpresa. Petro ya lo había vaticinado cuando esta mañana escribió en su cuenta de Twitter: “Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”.

El desfile de la reforma en el Congreso fue polémico. Incluso partidos declarados de gobierno hicieron sendas denuncias sobre “micos” e irregularidades que advirtieron en sus artículos. Congresistas del partido Verde, como Catherine Juviano y Catherine Mirando y del mismo Pacto Histórico como María José Pizarro eran quienes más duramente habían criticado lo que ellas han calificado como “orangutanes”. Su compañera de bancada, Katherine Miranda denunció, por su parte, que el proyecto continúa con el artículo que le permite a los actuales congresistas reelegirse en la próxima legislatura.

“No puedo creer que se hayan atrevido a mantener el mico de la reelección inmediata de los actuales congresistas en las listas cerradas”, sostuvo Miranda la semana pasada.

Finalmente y tras una intensa discusión en el Capitolio, los medios y las redes sociales, el presidente del Senado, Roy Barreras, pidió hoy durante la sesión de la Comisión Primera de la cámara alta del Congreso, que el Gobierno y el ministro del Interior “retire esta reforma política”. “Nos quedan tres años para que hagamos la reforma profunda, abierta y de cara a la ciudadanía que el país necesita”, aseguró el congresista.

Entre los micos que se habían alertado estaba la posibilidad de que los congresistas pudieran convertirse en ministros con la opción de regresar a su curul, además, del otorgamiento de una prevalencia a los actuales senadores y representantes para ser incluidos en las elecciones del 2026, lo que fue interpretado por muchos como una reelección automática.

Ante los cuestionamientos, el ministro Prada aseguró el miércoles en una discusión sobre el proyecto que el gobierno estaba dispuesto a empezar de cero el trámite, aunque insistió en que el articulado contempla algunos beneficios para fortalecer el sistema democrático.