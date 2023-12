¿Nombramiento de gerentes de hospitales a dedo? Esto dice el polémico artículo 42 de la reforma a la salud

Todo un polvorín político desató el artículo 42 de la reforma a la salud, que continúa su trámite en la Cámara de Representantes, el cual traza nuevos lineamientos para la elección de los directores o gerentes de hospitales públicos en todo el país.

Es tanta la discordia y polémica que ha generado este tema que el pasado lunes, 4 de diciembre, la plenaria de la corporación fue suspendida en medio del debate.

Dicho artículo, según el texto de la ponencia, dice: "La provisión de los empleos de director de las Instituciones de Salud del Estado-ISE del orden territorial se efectuará por la respectiva autoridad nominadora, dentro de los tres (3) meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal o distrital o gobernador, para un período institucional de cuatro (4) años, previa verificación del cumplimiento de requisitos y calidades establecidos en la presente ley".

La controversia del artículo 42 radica en que la selección de directores de los hospitales públicos en todo el país no se haría por medio de un concurso de méritos, como se viene haciendo, situación que, según los representantes que se oponen, abriría la puerta al clientelismo y la corrupción.

Para la represente Cathy Juvinao el artículo 42, en su forma original, es uno de los mejores de la reforma a la salud. Sin embargo, alzó su voz de protesta por las declaraciones del ministro del Interior, Luis Velasco, que, según ella, abre la puerta a los partidos para presentar una nueva propuesta y eliminar las condiciones de elección por meritocracia.

"El ministro Velasco apareció con partidos políticos inventándose un argumento que no procede y es que ese artículo como está no garantiza las facultades constitucionales de alcaldes y gobernadores para nombrar al gerente del hospital público. Eso es mentira, porque el artículo 42 no le quita esa facultad ni a alcaldes ni a gobernadores", sostuvo la representante Juvinao.