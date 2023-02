“Nos están robando el Pacto Histórico”: Gustavo Bolívar sobre avales

El exsenador Gustavo Bolívar removió la arena política del país con sus recientes críticas a los avales entregados por Roy Barreras, a través de su partido Fuerza de la Paz, a varios precandidatos en las regiones como Dumek Turbay y Dilian Francisca Toro. Además, expuso su preocupación a ciertas dinámicas en los capítulos locales del petrismo.

“Este es un mensaje de alerta para toda la militancia del Pacto Histórico, especialmente los integrantes de la Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y MAIS. Compañeros, ya algunos miembros de la colectividad empiezan a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y grupos corruptos de la política. Si nosotros permitimos que el Pacto termine avalando a los que han postrado a este país moralmente nos desdibujamos como colectividad e incumplimos la palabra de cambio que le ofrecimos a un país que estaba esperanzado en nosotros”, expresó Bolívar.

Y resaltó: “Sin embargo, quiero decirles que aquí hay muchos de nosotros en pie de lucha dispuestos para que los corruptos no se queden con esta maravilla, con esto que creamos, con esta idea de Gustavo Petro. Permitir eso sería ir en contra de unir al país en torno a unas ideas para darle inclusión social, felicidad, salud, educación, derechos y una paz duradera a las personas.

Para Bolívar, su colectividad debe estar atento con los avales que se darán a candidatos para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales, pues “allí quieren caer muchos neopetristas, hombres y mujeres que aparecieron ahora por todas las regiones aprovechando el boom del Pacto Histórico y de que somos Gobierno. Ahora ya no piensan que Gustavo Petro es un guerrillero y ahora no lo bajan de estadista, cuando antes, cuando el presidente no estaba en sus planes, lo criticaban y señalaban”, indicó el exsenador.

E instó: “Así que muy atentos pues nos van a robar este país. Vinimos a la política a luchar contra los corruptos, no a aliarnos con ellos. Si lo hacemos, haremos que mucha gente pierda la esperanza en la política y de nada valió las altas votaciones que sacamos el año pasado. No podemos defraudar a esos corazones que despertamos”.

Aunque en el vídeo de Gustavo Bolívar no se mencionaron nombres, su posición la sentó en medio del golpe mediático que ha provocado el lanzamiento de Fuerza de la Paz, nuevo partido de Roy Barreras, y la lista de precandidatos que tienen para aspirar a alcaldías y gobernaciones.

No obstante, en diálogo con la revista Semana, expresó tener “dudas de que Dilian Francisca Toro (exgobernadora del Valle del Cauca) y Dumek Turbay sean decentes”. Bolívar solicitó una reunión de los presidentes de los diferentes partidos que integran el Pacto para analizar la llegada de varios nombres en las regiones y puso sobre la mesa su eventual salida de la colectividad ante estos avales de Barreras.

“Si uno no es coherente con esta promesa de cambio, pues es mejor dar un paso al costado. Si los demás líderes dicen que son bienvenidos los exgobernadores Dilian Francisca Toro y Dumek Turbay, nos saldremos. Yo no voy a arriesgar mi vida por un proyecto que vende mentiras, eso no tiene que ser el Pacto Histórico”, puntualizó Bolívar.

Y con respecto a las pruebas que se esperaría que proporcione para cimentar sus denuncias, expresó a Semana: “Ahora Roy saldrá a decir que muestre las pruebas, pero la gente sabe quién es quién en este país. Hay mucho culpable pasando de inocente gracias a sus palancas o su dinero para comprar un fallo o para torcer a la justicia”.

La solicitud de Roy Barreras

En la presentación de su nuevo partido político se anunció a Gloria Arizabaleta, congresista y exesposa de Roy Barreras, como vicepresidenta del movimiento. Sin embargo, su rol no duró ni 24 horas debido a que renunció por “independencia y coherencia con los principios del gobierno del cambio”. Arizabaleta mostró su desacuerdo con la entrega de posibles avales del partido y aseguró que nunca fue consultada sobre ello, siendo ella cofundadora.

“Renuncia aceptada. Sin comentarios”, fue la escueta respuesta que dio Roy Barreras en Twitter. En la misma red social, hoy el presidente del Senado afirmó que hay nombres que se especulan como candidatos regionales sin haber decidido su participación. Tal es el caso de Dilian Toro, Mabel Lara, entre otros, quien el político aseguró que los invitaron a participar.

Siga leyendo: Pacto Histórico confirma que todavía no tiene candidatos para las elecciones regionales

Con respecto a Dumek, lo confirmó como precandidato; no obstante, le solicitó una aclaración: “Amigos comunes de partidos aliados lo han sugerido sin mencionarme que tenga impedimentos legales. Aunque estaremos protegidos por la ventanilla única mecanismo oficial para verificar si rumores son hechos. Solicito al candidato Dumek responder con la verdad judicial. Porque aunque las bodegas son fabricas de calumnias han difundido supuestas 14 demandas por paramilitarismo. Los vínculos con paras o mafias descartan absolutamente avales de la Fuerza. Al contrario, los denunciamos”.

“Es una canallada”

Consultado por El Universal con relación a la controversia, Dumek Turbay expresó: “Yo no tengo que aclarar lo que son mentiras. Nunca le he dado foco a los ataques recalcitrantes de detractores de donde provienen estas falsas acusaciones, por lo que prefiero concentrarme en la invitación que le estamos haciendo a la región de unirnos en un consenso en pro de Cartagena”.

Y subrayó: “Yo estoy atento a las supuestas 14 denuncias sobre paramilitarismo. Yo no tengo ninguna denuncia, o sea, eso es una canallada, una porquería más. Me sorprende es el temor de los candidatos locales del Pacto Histórico, pues la infamia y las calumnias salen son de bodegas y están trabajando en contra de nuestro proyecto. Yo puedo es hablar de lo político y de la planeación que necesita Cartagena, por lo que el voto de confianza de Fuerza de la Paz es un aval para seguir fortaleciendo una gran alianza para rescatar a la ciudad con soluciones”.

Pacto Histórico cierra filas

La colectividad petrista en Cartagena y Bolívar, a través de un comunicado, indicó que la conclusión de una reunión extraordinaria, entre sus miembros y sus precandidatos, fue la de rechazar la presencia de Dumek Turbay en el partido de Barreras.

“Dumek no cumple con los postulados políticos, éticos y morales de nuestra colectividad. Su forma de hacer política no representa el cambio que necesitamos hoy para transformar el estado de postración que nos ha dejado por décadas una clase política hegemónica y corrupta”, reseñaron.

Los firmantes invitaron a Roy Barreras a buscar un nuevo candidato para la Alcaldía de Cartagena para que se someta a los procesos internos de escogencia. “Preferiblemente alguien que haya estado en sintonía en las pasadas elecciones con nuestro proyecto político a Congreso y Presidencia”, concluyeron.

Siga leyendo: Video: “Soy consumidora de marihuana bastante regular", la confesión de la representante Susana Boreal