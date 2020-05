La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 en el país obligó al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, a modificar sustancialmente las prioridades del Plan de Desarrollo de su administración para el próximo cuatrienio.

Esta situación obligó a que el mandatario departamental virara sustancialmente sus prioridades para el desarrollo de región, dejando a un lado la construcción de las 13 megaobras turísticas, para ahora apostarle a megaproyectos del sector salud, de la educación y la infraestructura vial terciaria en Santander.

En diálogo con Vanguardia, Aguilar Hurtado relata cuáles han sido sus secretos para enfrentar el coronavirus y mantener contralada su propagación en el departamento.

De la misma manera, el Gobernador explica los detalles de lo que será su nuevo Plan de Desarrollo que se enfocará en la reivindicación del equilibrio social.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuál es la principal enseñanza de estos dos meses de pandemia?

Ha sido una tarea ardua de gran compromiso durante estos dos meses. Primero de asumir con responsabilidad esta situación difícil para el departamento, para nuestro más de 2 millones de santandereanos. Sin embargo, la gran reflexión es que hoy tenemos el gran reto de reivindicarnos de manera social con sectores un poco rezagados, olvidados como el sector salud, sector educación, de infraestructura vial, tecnológica para que verdaderamente haya un equilibrio y que podamos poder afrontar cualquier situación adversa con mejores condiciones y mejores oportunidades.

¿Cuál ha sido la fórmula para que las tasas de confirmados de Coronavirus en Santander sean tan bajas a comparación de otras regiones del país?

Habernos puesto la camiseta desde un principio. Desde el 13 de marzo nosotros declaramos la emergencia sanitaria y ese mismo día convocamos a todos los actores, a autoridades del departamento, a autoridades de la red pública de Santander, la red privada, a la academia, a los gremios, para asumir una gran responsabilidad de unificar un trabajo en equipo para afrontar con responsabilidad una tarea que no iba a ser fácil, que se veía venir con muchas consecuencias y si nosotros tomábamos unas medidas a tiempo podíamos sacar adelante esta situación. Posterior declaramos a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la calamidad pública y le pedimos al Gobierno Nacional la posibilidad de habilitar unos laboratorios para poder practicar las pruebas en nuestro departamento porque llevábamos entre 8 y 15 días esperar los resultados y pasamos de 2 a 5 días para realizar las pruebas y obtener los resultados. Las medidas de restricción, como el cierre de fronteras el toque de queda que a pesar de que fue drástico, nos obligó a mantener este confinamiento desde nuestros hogares y desde luego también buscar esa buena conducta por parte de los ciudadanos, que ese Toque de Queda obligatorio nos permitiera reflexionar de que la prioridad era la salud y la vida de cada uno de los santandereanos y eso nos permitió contener las cifras de contagio.

¿El departamento volverá a ser el mismo después de la pandemia?

Santander tiene una gran oportunidad de salir adelante. Todas las medidas que hemos tomado nos hacen reflexionar de que primero tenemos que garantizarle la salud y la vida a los santandereanos, segundo, que tenemos que reinventarnos frente a algunos sectores, reivindicarnos con estos mismos para poder lograr ese verdadero equilibrio social. Santander tiene una nueva oportunidad de salir adelante. Hemos sido referente a nivel nacional y frente a otros territorios debido a la forma cómo hemos manejado esta estrategia frente a esta pandemia y nos permitirá también generar oportunidades, este es el momento de reflexionar de que hay prioridades y por eso nosotros trabajamos de manera importante no solo en la construcción de nuestro plan de desarrollo enfocado a cerrar esas brechas que se tienen en nuestra sociedad para poder decir que Santander puede salir adelante y que será uno de los departamentos que logrará reactivarse lo más pronto precisamente por todo el trabajo articulado que se ha venido haciendo con todo los diferentes sectores para que también generemos oportunidades. Santander no volverá a ser el mismo, hoy estamos dando ejemplo de que somos capaces de trabajar en un solo propósito que es Santander. Siempre me he propuesto a que trabajemos sin distingos de ninguna clase sino pensando en el desarrollo de esta bella región.

¿Cuál va a ser la principal apuesta en su plan de Desarrollo luego de las modificaciones por cuenta de la pandemia?

Primero nuestro Plan de Desarrollo sufre un cambio de nombre y le agregamos “Santander Siempre Contigo para el Mundo”, porque nosotros nos propusimos que este sea una gobierno cercano, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que realmente le brindara el apoyo de la institucionalidad a nuestros ciudadanos, no solo en la construcción de nuestro Plan de Desarrollo, donde convocamos a los talleres a cada una de las provincias, participaron más de 7 mil personas en estos talleres y nos dieron todos sus aportes y sus ideas de cuáles eran sus prioridades. Hoy sin duda los cambios se tienen que fortalecer en generar economías dinamizadoras que permitan no solo cerrar esas brechas sociales en salud, en el tema del emprendimiento, en educación, en empleo, transporte e infraestructura, en el sector agropecuario con toda la innovación agropecuaria, con ciencia, tecnología e innovación y desde luego con el sector turismo, gastronómico. Surten cambios, tenemos una situación adversa porque al verse disminuida las rentas, los ingresos de departamento, nuestro Plan de Desarrollo sufre una baja importante en materia de inversión donde teníamos un Plan cercanos a los $6.4 billones hoy prácticamente se reduce a la mitad y donde nosotros tenemos que hacer una gran gestión ante el Gobierno Nacional en casi un 40% para poder cumplir esas metas.

¿Hay suficientes pruebas para tener resultados reales y actualizados sobre el COVID-19?

Hemos realizado más de 7.400 muestras en el departamento, hoy estamos haciendo esas pruebas aleatorias, esos tamizajes a población civil para poder buscar nuevos casos. Hoy tenemos la capacidad no solo en lograr que Santander fuera el cuarto departamento en tener laboratorios en las que se realizaran esas pruebas, sino que se realizaran las pruebas suficientes. Tenemos cuatro laboratorios: el departamental, el de la UIS, el de Ecopetrol y uno privado que es el Higuera Escalante, próximamente entrarán también los laboratorios del ICA y el de la Udes. Hemos tenido esa capacidad de reacción y por eso estamos trabajando de manera responsable y esas pruebas aleatorias que hemos hecho sin duda nos han permitido lograr que se puedan garantizar esos resultados de manera importante.

¿Cuál ha sido la principal afectación del Coronavirus a su administración como Gobernador?

No haber cumplido nuestro objetivo de antes de los 100 primeros días sacar nuestro Plan de Desarrollo. Sin duda lo construimos basado a las necesidades a las prioridades y en eso se ha venido articulando muy bien. Los cambios que se han tenido que realizar se enfocan en que las prioridades sean salud, educación e infraestructura vial terciaria. De Pronto ese retraso de no tenerlo listo en los tres primeros meses nos retrasará las inversiones debido a los ingresos y los gastos, pero sino le apostamos a esas necesidades que la misma comunidad nos expresó, no vamos a poder lograr el verdadero equilibrio social. Hoy nuestra gran preocupación es que todas nuestras metas y nuestros objetivos que tenemos en el Plan de Desarrollo no se puedan cumplir por falta de recursos, por eso tendremos que hacer un trabajo en equipo con la bancada parlamentaria, con todos los actores y el Gobierno Nacional para lograr cumplir la mayor parte del Plan. Tal vez se tendrán que aplazar muchas inversiones que se tenían contempladas desde un inicio, pero el Plan de Desarrollo de fondo no sufre modificaciones porque siempre las habíamos contemplado.

¿Habrá inversión en infraestructura en megaobras?

Por ahora hemos aplazado todos los grandes megaproyectos, sin duda nuestra prioridad será la infraestructura de salud, nuestra infraestructura educativa, nuestra infraestructura vial. Tenemos que aplazar la inversión en megaobras en nuestro Plan de Desarrollo porque tendrá que dársele prioridad otros sectores, por la nueva situación financiera del departamento. Hablar de megaobras será la prioridad en infraestructura educativa, salud e infraestructura vial, porque desde luego tenemos que seguir apostándole a los corredores estratégicos del departamento.

¿Su administración protegerá el páramo de Santurbán?

Aquí se ha venido satanizando como si la única riqueza que tuviéramos los santandereanos fuera el páramo de Santurbán. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a ser los defensores de todos nuestros ecosistemas en el departamento de Santander y a eso es a lo que nosotros le estamos apostando, a que Santander tenga el verdadero equilibrio social. Nosotros hablamos de un buen gobierno, un gobierno transparente, un gobierno cercano, un gobierno que genere emprendimiento, que genere empleo, que genere el equilibrio social y el equilibrio ambiental y ahí le estamos apostando a la protección de todos nuestros ecosistemas. Aquí en Santander no solo el páramo de Santurbán, nosotros necesitamos proteger todas nuestras ciénagas, nuestros ríos, nuestras fuentes hídricas, toda nuestra riqueza natural, toda nuestra biodiversidad. Este es un gobierno que realmente tiene que garantizar la protección de todos nuestros ecosistemas y a eso es lo que nosotros le estamos apostando. Por eso estamos trabajando en esa implementación intersectorial para que la protección sea integral de todos los ecosistemas que son estratégicos para nuestro departamento y ahí es donde debemos enfocarnos. Por eso hablamos de una línea estratégica de línea social y ambiental que nos permita garantizar que para las presente y futuras generaciones podamos preservar todas esas riquezas naturales en cada uno de los 87 municipios.

¿Cuál es el balance de sus cinco primeros meses de gobierno?

Hemos vuelto con un gobierno cercano, un gobierno donde la institución recobra confianza, un gobierno que ha venido brindándole todo el apoyo a los diferentes sectores, a los gremios a los empresarios, que se ha trabajado articuladamente con los alcaldes. Creo que el balance es el de haber podido trabajar en equipo, el de poder construir con nuestras comunidades, con nuestra población más vulnerable nuestro plan de Desarrollo que va a ser la hoja de ruta y la carta de navegación del departamento. Nosotros hemos tenido que vivir entre incendios forestales, heladas, derrumbes, sequías, lluvias torrenciales que tenemos que afrontar esto con mucha madurez con mucho liderazgo y con mucha responsabilidad. Pero este gobierno ha podido tener esa interlocución con nuestras comunidades, con nuestras poblaciones más vulnerables y que eso es lo realmente nos permite actuar más cerca a la gente. Hemos podido tener una buena relación con el Gobierno Nacional, hemos tenido un contacto y diálogo permanente, hemos trabajo de manera articulada para poder gestionar e incluir proyectos de alto impacto. Hemos tenido el reconocimiento y el agradecimiento por parte de los diferentes sectores y del mismo Gobierno Nacional por la forma como hemos afrontado estas situaciones. Hay que asumir esto con mucha humildad, hay que sentir en carne propia las situaciones de nuestras familias y eso es lo que he sentido. Se caracteriza por un gobierno transparente, un gobierno eficiente donde realmente le brinde el apoyo y la compañía a todos los santandereanos con mensajes de esperanza a pesar de las adversidades en estos momentos.

¿Cuál es el mensaje para los santandereanos en estos tiempos de pandemia?

Mi mensaje es que tenemos que seguir trabajando con mucha responsabilidad. Viene una etapa de reactivación gradual de nuestra economía, pero nosotros no podemos dejar de un lado el gran compromiso de que cumplamos con todos los protocolos de bioseguridad, de que implementemos cada día esta cultura en cada una de nuestras familias en nuestros hogares, cuando salimos a trabajar, seguir actuando con mucha responsabilidad. Hoy no podemos bajar la guardia, no podemos llenarnos de confianza, de bajar la guardia cuando hay una situación de pandemia que no se ha venido aplanado y que esto puede generar mayores consecuencias. Desde luego, a no perder la fe, a no perder la esperanza, a no perder el optimismo, porque vamos a salir adelante, porque creemos en esta región, porque somos capaces que lo hemos demostrado, que hay un gobierno comprometido, que hay un gobierno que escucha, un gobierno que siente, pero sobre todo un gobierno que ha venido trabajando en esa gran articulación que es el verdadero trabajo en equipo. Que dejemos a un lado las diferencias, que dejemos a un lado cualquier situación que no nos permita trabajar en estas condiciones. El COVID demostró que no distingue de ninguna clase, así mismo este gobierno trabaja sin distingo de ninguna clase en pro y beneficio de este bello departamento.