Nueva puja en el Pacto Histórico: David Rocero volvió a criticar al presidente Petro

Una cuenta de cobro por incumplir su promesa de campaña. Eso es lo que le está haciendo el presidente de la Cámara, David Racero, a su jefe político, el presidente de la República, Gustavo Petro, al cuestionarle que no está cumpliendo con su promesa de campaña de acabar con los nombramientos políticos en los cargos de la diplomacia colombiana.

Es tal la molestia de Racero, que se decidió a publicar una carta privada que le envió hace un mes a Petro y su canciller Álvaro Leyva, pero ante el silencio de los dos frente a la misiva decidió hacerla pública para que se conozca su postura.

En la misma Racero expresa que “considero que, como lo he creído y defendido desde hace años, nuestro cuerpo diplomático debe avanzar en mayor participación de funcionarios de carrera, siguiendo los estándares internacionales, avanzando en transparencia e incentivando el mérito de los funcionarios que, con compromiso patriótico, hacen carrera diplomática”.

Incluso en un trino destaca que “hace más de un mes envié requerimiento a @CancilleriaCol sobre preocupación en nombramientos. Y no he obtenido respuesta. Hay un compromiso de campaña que se debe cumplir. He canalizado mi inconformismo por vía institucional, pero ante silencio manifiesto públicamente descontento”.

Además compara a la administración Petro con el gobierno de Iván Duque, en la misma materia, al decir que empezó con un 22% de embajadores nombrados, que contaban con carrera diplomática, y que terminó con un 30%, lo cual en su criterio fue “un aumento pírrico que muestra el bajo compromiso de Duque con el servicio diplomático”.

El presidente de la Cámara le pide a los dos funcionarios llegar a por lo menos un 50% como muestra del compromiso con el cambio propuesto en la campaña, “espero podamos avanzar hacia un servicio diplomático profesional, idóneo y con fuerte componente de funcionarios de carrera. De mi parte, cuenten con mi apoyo para lograr este cometido”.

Los más recientes embajadores posesionados por el presidente Gustavo Petro fueron los Colombia en Países Bajos, Carolina Olarte; Bélgica, Jorge Rojas y en Paraguay, Juan Manuel Corzo, ninguno de ellos hacen parte de la carrera diplomática.