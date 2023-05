Nuevos ministros del Gobierno Petro están listos para empezar labores: estos son sus perfiles

Los nuevos ministros designados por el presidente Gustavo Petro tomaron posesión de sus cargos este 1 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. Así las cosas, se espera que a partir de este mismo martes, el nuevo Gabinete de Gobierno comience con sus funciones tras un rápido empalme.

La decisión se tomó tras un remezón de ministros luego de que el Jefe de Estado pidiera la renuncia protocolaria a todos los miembros de su gabinete esta semana. Después designó nuevos funcionarios para los despachos de Hacienda, Interior, Salud, Tecnología, Agricultura, Transporte y Ciencia, así como para el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

La orden presidencial de presentar la carta protocolaria de dimisión –de acuerdo con fuentes del alto Gobierno– la ejecutó Laura Sarabia, la jefa de gabinete, quien les notificó la instrucción de Petro a los ministros e informó que, por tarde, al día siguiente en la mañana debería estar oficialmente radicada ante la Casa de Nariño. Y Petro, a través de sus redes sociales, confirmó la petición.

En un trino de las 10:45 de la noche advirtió: “La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. (...) La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy (martes) por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno”.

La primera que aceptó la renuncia fue Sandra Urrutia, quien venía desempeñándose como la jefa de cartera de las TIC. La funcionaria es el primer movimiento en el gabinete. Urrutia es ficha del partido de la U y su directora, Dilian Francisca Toro, en el gobierno del presidente Petro.

Hacia el mediodía de ese miércoles se adelantó un consejo de ministros para evaluar esta denominada “crisis ministerial” en el que, según fuentes, fue aceptada la carta de Urrutia. Además de ella, también se dieron ocho movimientos en el despacho presidencial.

Ese replanteamiento de Petro llevó a nombrar a nuevas caras en 7 de sus ministerios y también en el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Esta mañana, hacia las 10:00 a.m, la presidencia compartió las imágenes de los nuevos ministros desde la Casa de Nariño. Estos son sus perfiles.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

A la cartera de Hacienda llegó un economista de la Universidad Nacional. Bonilla es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter). Además, fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015 y ha asesorado al Presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes temas económicos, como las pensiones.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior

Es el actual Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representando a la Cámara entre 1998 y 2006 y, luego, senador entre 2006 y 2022, y ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura 2015-2016. Velasco ha acompañado a Petro en todas sus iniciativas y propuestas a lo largo de su carrera presidencial y recientemente se ha convertido en una persona de confianza para el mandatario.

Jhenifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura

Actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, acompañando la gestión de Giovani Yule

Zape. Es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

William Camargo Triana, ministro de Transporte

Camargo es el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana. Actualmente, cursa un Doctorado en Dirección de Proyectos con la Universidad Benito Juárez.

Camargo Triana cuenta una amplia experiencia en proyectos de movilidad sostenible, en planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales, en formulación, diseño, seguimiento e implementación de proyectos relacionados en ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC

Lizcano fue una ficha movida dentro del Gobierno. Paso de ser director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) al ministerio de las TIC. Es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 v 2018.

Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencias

Tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University.

Es oriunda de Tumaco, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Actual viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de MinCiencias.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud

La polémica cartera de la Salud fue para Jaramillo. Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y tiene estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Fue secretario de Salud de la Alcaldia de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Carlos Ramón González, director del Dapre

Es abogado, politólogo y especialista en medioambiente. Durante su trayectoria política, ha hecho parte de diferentes procesos destacados de la vida nacional, como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, representante a la Cámara, entre 1991 y 1994; concejal de Bucaramanga, entre 1995 y 1998; director del partido Alianza Democrática M-19, entre 2002 y 2005; y director del Partido Verde, entre 2005 y 2009.