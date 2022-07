Pacto Histórico adelanta el Primer Diálogo Regional del Caribe

Los representantes a la Cámara y al Senado de la República por parte del Pacto Histórico se encuentran reunidos este jueves 28 de agosto en Santa Marta, con los ministros designados donde tratan los temas que deberán afrontar en conjunto con el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto.

“Estamos reunidos toda la bancada del Pacto Histórico para reunirnos con el Gobierno, con los ministros que han sido nombrados para cuadrar los tiempos de la agenda legislativa para ver cómo la empujamos lo más rápido posible, aprovechando que hoy tenemos esa mayoría en el Congreso y que no sabemos cuántos nos van a durar”, dijo inicialmente Gustavo Bolívar, senador por el Pacto Histórico.

Indicó que la reunión en las horas de la tarde con el presidente electo, Gustavo Petro, “consistirá en sincronizar el trabajo entre el ejecutivo y el legislativo. Y ustedes saben que ofrecimos al país un cambio y hay que cambiar muchas estructuras en salud, educación, medioambiente, pensiones, es un trabajo arduo y por eso estamos tan unidos en este trabajo”.

Cuando le preguntamos cuáles serían los temas a los que se le trabajará inicialmente, Gustavo Bolívar no dudó en responder: “el principal es la reforma tributaria, el primero. Sin eso los otros no van. Sin plata no hay inclusión social, sin plata no hay educación gratuita, sin plata no hay mitigación del cambio climático. Entonces, los proyectos económicos son los más importantes en este primer semestre”.

“En la mañana la cosa ha estado tranquila, pero la reunión de las comisiones arranca por la tarde”, terminó diciendo Gustavo Bolívar.

Durante la mañana se trataron temas como: economía productiva, que tiene que ver con el cambio por el empleo y la productividad; economía para la vida, que tiene que ver con el medio ambiente; sociedad para la vida, que tiene que ver con la equidad, y democratización del Estado y Paz, que tiene que ver con cambio por un gobierno popular.

Desde las 9:00 de la mañana sesionaron en el segundo retiro programático de la bancada parlamentaria de Gobierno del Pacto Histórico, para continuar el proceso de información, deliberación y definición de la agenda legislativa del Gobierno entrante. También se avanzó en la capacitación sobre técnica legislativa, y participarán en el Diálogo Regional Caribe.

Paralelamente, en mesas de trabajo por ejes temáticos, los sectores que están presentes en este gran encuentro, trabajaron en talleres para identificar las principales actuaciones que permitirán superar los retos y déficits más importantes del Caribe como: economía productiva, cambio para el empleo y la productividad; economía para la vida; cambio por el medio ambiente; sociedad para la vida; cambio por la equidad; y democratización del Estado y paz: cambio por el Gobierno.

Los asistentes al segundo retiro programático, a su vez, tendrán capacitaciones sobre técnicas legislativas y diálogos sobre reforma política, profundización de la democracia e iniciativa legislativa; y ajustes normativos para facilitar sometimiento a la justicia de grupos criminales.

Esta tarde se reúnen con el presidente electo Gustavo Petro y los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, respectivamente; la bancada parlamentaria de Gobierno, los ministros designados y miembros de las sociedad civil y empresarios.

