Pacto Histórico Santander, ¿con única candidata?

Militantes del Pacto Histórico en Santander decidieron, a mediados de diciembre, revocar la lista que habían inscrito para la Cámara de Representantes, conformada únicamente con la Colombia Humana y con el Polo Democrático. Aunque la plancha se cayó, esta aún figura en la Registraduría y en el borrador del tarjetón electoral, debido a que una de las candidatas inscritas no renunció como sí lo hicieron sus seis compañeros.

Por este hecho, la Colombia Humana, que finalmente se adhirió a la Alianza Verde, libra una batalla en el Consejo Nacional Electoral, CNE, para que ese listado sea revocado completamente y así no tenga espacio en las elecciones del 13 de marzo, y exista la posibilidad de que su logo figure en la plancha junto al de los verdes y poder alcanzar su propia representación política.

Con solicitud de Gustavo Petro (Colombia Humana) y de Alexánder López (Polo Democrático), el CNE deberá citar a audiencia a los dos partidos para definir qué pasará y dejar en firme una resolución.

Sin dar respuesta

Mientras que seis candidatos renunciaron a la lista del Pacto Histórico, Mary Anne Andrea Perdomo decidió continuar en esa lista, a pesar de que la Colombia Humana, partido que la avaló, ha informado que desde el 17 de diciembre no responde las llamadas de sus militantes y dirigentes.

“Ella está perdida desde hace más de 15 días. Nosotros la hemos buscado y no ha dado respuesta. Eso nos tiene preocupados. ¿Qué intereses estarán en la continuidad de esa lista?”, dijo Carlos Toledo, excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga y una de las caras más visibles de la Colombia Humana en Santander.

Según Toledo, la decisión de ‘tumbar’ la lista del Pacto Histórico se dio a nivel nacional y departamental, incluso con el visto bueno de Gustavo Petro y Alexánder López, dirigentes de los dos partidos en mención. “Esa es una lista que no tiene aval del Pacto Histórico”, manifestó.

“Estuve en asamblea”

Mary Anne Andrea Perdomo continúa siendo la candidata única del Pacto Histórico en Santander y asegura que llegará hasta las elecciones del próximo 13 de marzo.

Además, manifiesta que su inasistencia se dio debido a una asamblea a la cual asistió en representación de su partido que no le ha quitado el aval.

“En la semana del 17 de diciembre, cuando dicen que me perdí, nosotros teníamos la Asamblea Nacional de Colombia Humana y fui delegada para postularme a la Secretaría General. Es totalmente ficticio que me haya perdido. Estábamos trabajando”, manifestó Perdomo, a la vez que señaló que la lista está vigente y no tiene ninguna inhabilidad para continuar en el proceso electoral.

¿Es viable la lista?

Aunque la mayoría de las listas en Santander se presentaron con siete candidatos, la plancha del Pacto Histórico también tendría viabilidad.

Según el politólogo y analista Gerardo Martínez, en este caso no hay inhabilidad para Perdomo debido a que las causales establecidas por la ley señalan que un candidato no podrá aspirar si tiene algún impedimento legal o si la Registraduría no aceptó su aspiración.

“Ella no está inhabilitada porque se inscribió en los tiempos que eran y su candidatura fue aceptada”, dijo el analista.

Sin embargo, Martínez considera que el figurar esta lista en el tarjetón le podrá jugar en contra a la plancha de la Alianza Verde, a la cual llegó la Colombia Humana.

Los orígenes del fin

La lista que inscribió el Pacto Histórico el 13 de diciembre iba a tener la participación de los Liberales al Pacto, Unión Patriótica, ADA, Colombia Humana y Polo Democrático.

Sin embargo, la conformación de los renglones causó malestar en los integrantes quienes decidieron desistir de sus aspiraciones, pues no estuvieron de acuerdo con que la plancha fuera cerrada y sin voto preferente.

Por estos hechos, el Partido Verde conformó una lista provisional la cual fue modificada el 20 de diciembre, teniendo la adhesión de Colombia Humana y del Polo Democrático.

La nueva plancha es abierta y la encabeza Luz Dana Leal.