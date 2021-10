“¿Para dónde va?”: Macías ataca a Cabal por entrevista periodística

“No dije eso. Lamenté que siendo 52, fuimos pocos los que rodeamos al Presidente Uribe cuando sucedió la medida de aseguramiento. 52 que el país en su mayoría no conoce”, expuso Cabal.

El aparente malestar de Macías contra su compañera de bancada se desató después de que esta le aseguró a EL COLOMBIANO que en el Centro Democrático hay una división generada por las preferencias que tuvo el gobierno Duque con algunos congresistas.

“Iván Duque fue selectivo con los congresistas (...) Qué mala estrategia de su parte, parece que fuera intencionada y terminó destruyendo la marca partido. No tengo por qué ocultar la realidad, no me importa que se molesten miembros del partido”, dijo Cabal.

Adicionalmente, la también precandidata presidencial mostró su postura crítica frente a la gestión de Duque en la Casa de Nariño y no dudó en cuestionarlo por el “descuido” de la seguridad, principal bandera del uribismo.

“La bandera más importante del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe es la seguridad e Iván Duque la descuidó, empezando porque dejó por cuatro meses la cúpula de Juan Manuel Santos. Mi crítica se centra en que Duque no conocía al país lo suficiente por haber vivido en el exterior. Le faltó más conocimiento del país y se evidenció en él una ingenuidad política”, apuntó.

En las últimas semanas, el Centro Democrático ha vivido una marcada división que también ha involucrado al representante Edward Rodríguez y Nubia Stella Martínez, en medio del proceso de selección de su candidato presidencial único, que se conocerá el 22 de noviembre.