Parlamentarios santandereanos rechazan propuesta del Gobierno de subsidiar al Eln

El anuncio del Gobierno Nacional de posiblemente crear un fondo internacional para financiar la manutención de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, Eln, mientras se adelanta el proceso de paz, suscitó el rechazo de la mayoría de la bancada de congresistas de Santander. Además: Polémica: denuncian voto fantasma para aprobar la reforma al Código Electoral en la Cámara Para los legisladores del departamento, la propuesta de la administración de Gustavo Petro además de ilegal envía un mensaje equivocó a la sociedad de que “delinquir paga”.

Recursos desviados

Aunque celebró la buena intención del Gobierno Nacional de buscar todos los mecanismo para alcanzar la paz con el grupo guerrillero, el representante Conservador, Luis Eduardo Díaz, señaló que la estrategia de subsidiar al grupo guerrillero, además de generar un mal mensaje a la sociedad también deja de atender otros sectores que necesitan mayor inversión como seguridad o desarrollo. Colprensa / VANGUARDIA Escándalo en el gobierno de Gustavo Petro: pocas cosas claras y mucho revuelo político “Es bien intencionada por el fin que se persigue. Pero en un estado en donde la seguridad es una prioridad para la tranquilidad y el desarrollo de sus actividades económicas. Es un mal mensaje premiar las actividades delincuenciales, lo que se debe hacer es fortalecer la seguridad, combatir las actividades delictivas y garantizarle a las comunidades la seguridad, la tranquilidad como funciones prioritarias del Estado Colombiano”, consideró el representante conservador, Luis Eduardo Díaz. Postura similar presentó la representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Erika Sánchez, al considerar que los subsidios anunciados por el Gobierno Nacional deberían estar dirigidos a las víctimas del conflicto armado y no para sus victimarios. “Lamentable que el presidente Gustavo Petro quiera con este gobierno priorizar a los grupos al margen de la ley brindando todas las garantías para que no sigan delinquiendo, se le olvida que Colombia tiene más de 8 millones de víctimas de las cuales sólo se han reparado 1 millón 200 mil víctimas. Acá debemos buscar ayudas internacionales para proteger los derechos humanos de los colombianos que desafortunadamente han tenido que vivir el flagelo de los grupos guerrilleros. Indemnizaciones para las víctimas no para los victimarios. No se llega a La Paz total favoreciendo a quienes destruyen el país. Se requiere acciones contundentes para parar tanta guerra pero no debe el gobierno arrodillarse ante los criminales”, manifestó la congresista, Erika Sánchez.

Sin garantías

Por su parte, el congresista por la Alianza Verde, Cristian Avendaño, aseguró que la propuesta del Gobierno Nacional de subsidiar a los grupos armados no da ningún tipo de garantías para que estructuras criminales como el Eln dejen de delinquir. “Es un desacierto. Entiendo el propósito pero parte de la construcción de un acuerdo de paz pasa por mostrar la voluntad del grupo armado en dejar de cometer delitos con los cuales se sustentan. Aparte de ello, el fondo en si mismo, no garantiza que dejen de delinquir debido a que no se tiene claro cuál es el mecanismo a través del cual se tasan los recursos que se necesitan para ese sostenimiento. Fácilmente podrían decir que los recursos del fondo no fueron suficientes y en ello sustentar actos delictivos”, explicó el representante, Cristian Avendaño. En el mismo sentido, el representante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Juan Manuel Cortés afirmó que cualquier tipo de subsidios que se le entreguen al Eln serán insuficientes toda vez que es una estructura criminal que históricamente se ha financiado con recursos del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. “No entiendo como el gobierno está haciendo ese tipo de propuestas absurdas, sabiendo que ellos se financian con el narcotráfico es ilógico descabellado, y además irresponsable, tantas necesidades tantas personas de bien eso sería premiar a los delincuentes”, señaló el congresista Juan Manuel Cortés. Esta redacción intentó comunicarse con los congresistas santandereanos que hacen parte de la coalición de gobierno Petro, pero no hubo respuesta. Lea también: ¡Insólito! Senadora del Pacto Histórico exige allanamiento de Semana por acusaciones contra Petro

La propuesta

Después de la firma del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln el pasado 9 de junio en Cuba, en el cierre del tercer ciclo de negociaciones entre las partes, se viene especulando sobre la creación de un fondo que financie la manutención de los integrantes del grupo subversivo, con el objetivo que dejen de delinquir. Además, porque el jefe del equipo negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, dejó claro que en el cese al fuego acordado entre las partes no se contempla, “por ahora”, acabar con las extorsiones y los secuestros por parte del grupo insurgente, que utiliza estos delitos para obtener los recursos económicos para su financiamiento. “Las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se van a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron y se aspira a que más adelante sí”, señaló Beltrán durante la firma del acuerdo. El jefe negociador agregó que “se continuará con el cobro de “impuestos” en las regiones. Para evitar este tipo de actos, desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se viene planteando la creación de un fondo internacional para financiar la manutención de los guerrilleros del Eln, a cambio de acabar con las actividades ilícitas mientras duran las negociaciones. Según fuentes de Casa Nariño, a las que han tenido acceso varios medios de comunicación, el fondo sería financiado por varios países. Mientras avanza la creación, se conoce que algunos actores de la comunidad internacional ya habrían realizado las primeras donaciones. El objetivo del Gobierno es entregar directamente dichos fondos a los guerrilleros para compra de ropa y otros enseres básicos, y una vez haya avanzado el proceso de negociación, no en esta primera etapa, a cambio de dejar las actividades con las que se financian actualmente. Sin embargo, aclara que en ningún momento consistiría en financiar directamente al grupo armado. Le puede interesar: Petro desata controversia desde Alemania: “La caída del muro de Berlín trajo destrucción del movimiento obrero a escala mundial”

