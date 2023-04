Partido Liberal no tendrá consultas internas para la Alcaldía de Bucaramanga

Aunque los precandidatos que deseen participar en las consultas internas o interpartidistas tienen plazo hasta el próximo 4 de mayo para su respectiva inscripción ante la Registraduría Nacional, el Partido Liberal descartó la posibilidad de participar en las consultas previas para escoger su candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Así lo confirmó el senador santandereano, Miguel Ángel Pinto, al señalar que la colectividad no acudirá a las consultas del mes de junio para definir sus candidatos únicos a la Alcaldía de Bucaramanga.

Si bien el Partido Liberal fue uno de los 24 partidos que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, la colectividad ‘roja’ no realizará consultas ni para la Gobernación de Santander o la Alcaldía de Bucaramanga.

“No. No habrá ninguna consulta para escoger el candidato del partido a la Alcaldía de Bucaramanga”, explicó el senador Miguel Ángel Pinto.

En tal sentido, será el director nacional del partido, el expresidente César Gaviria, el que definirá quién será el candidato del partido para la Alcaldía de Bucaramanga.

“El único que da avales es la Dirección Nacional, o a quien le deleguen expresamente. Ningún directorio, municipal o departamental está facultado por estatutos para dar avales”, agregó Pinto Hernández.

Los precandidatos

Al cierre de esta edición, dos precandidatos liberales: Miguel Ángel Sánchez, exsecretario general del partido, y Alfonso Pinto Frattali, actual diputado de Santander, ya habían solicitado oficialmente ante las directivas de la colectividad ‘roja’ el aval para la Alcaldía de Bucaramanga.

Miguel Ángel Sánchez fue por muchos años la mano derecha de César Gaviria en la dirección nacional del partido. En noviembre del año pasado, renunció a la Secretaría del partido y solicitó el aval del liberalismo para ser el candidato de la colectividad en las elecciones por la Alcaldía de Bucaramanga.

“Desde noviembre presenté ante el partido la solicitud del aval para ser el próximo alcalde de Bucaramanga. Desde entonces hemos venido trabajando fuertemente para ofrecer soluciones a problemáticas como la inseguridad, la movilidad y la generación de empleo, temáticas que se han visto afectadas en estos dos últimos gobiernos producto de la improvisación”, manifestó Sánchez.

Del mismo modo, el diputado Alfonso Pinto radicó ante la secretaría del partido su solicitud para ser el candidato único del liberalismo a la Alcaldía de Bucaramanga.

“Estamos oficialmente inscritos solicitando el aval del partido a la Alcaldía, presenté mi solicitud con Plan de Gobierno en el que incluimos todas nuestros planes para dar solución a todas la problemáticas que actualmente afligen a la capital santandereana”, señaló Pinto Frattali.

Los indecisos

Aunque mantiene en firme su precandidatura a la Alcaldía de Bucaramanga, el exalcalde Carlos Ibáñez aún no decide si pedirá el aval por el partido Liberal o por otra colectividad.

Situación similar ocurre con el exsenador Horacio José Serpa, quien le confirmó a Vanguardia su intención de aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga en los comicios del próximo 29 de octubre, aunque aún no decide si aspirará por firmas con el coaval del partido Liberal.

“Tengo toda la intención y estamos trabajando por ganar la Alcaldía de Bucaramanga. Aún no decido si lo haré por firmas o si por un partido en particular, lo único que sí es claro acá es que quiero poner a disposición de la ciudad toda la experiencia que he adquirido en el sector público y político para brindarle soluciones reales y concretas a los bumangueses”, informó Serpa Moncada.