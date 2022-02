Partido Verde en Santander pide a uno de sus candidatos aclarar denuncias de presunto acoso

Desde hace una semana, en redes sociales han circulado más de seis denuncias de mujeres que dicen haber sido víctimas de violencia sexual por parte de David Guerrero, actual candidato a la Cámara de Representantes por Santander, con aval del Partido Verde.

En las declaraciones de las mujeres, se narran situaciones en las que el candidato presuntamente las tocó sin consentimiento, las persiguió y en algunos casos habría ingresado sin permiso a baños y habitaciones para cometer dichos actos.

Tras las denuncias, las directivas del partido Alianza Verde en Santander, los concejales, compañeros de lista y varios miembros de la colectividad se han pronunciado y han pedido al aspirante al Congreso explicar las acusaciones que se le han hecho.

Puntualmente, la Dirección Ejecutiva del Partido Alianza Verde Santander emitió un comunicado este fin de semana, en cual se solidarizó “con las mujeres que han estado haciendo denuncias a través de diferentes redes sociales por presuntos hechos de violencia sexual”.

Aseguran que "desde nuestra apuesta de país defendemos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, creemos firmemente que los hombres deben tomar responsabilidad colectiva en los cambios de paradigma sobre los roles tradicionales de género, revisando sus comportamientos, tomando consciencia del machismo internalizado”, manifestó el partido.

Es por esto que la colectividad instó a Guerrero a que de manera pública haga las aclaraciones correspondientes. “Los hombres tienen hoy tareas pendientes con la sociedad colombiana como lo es la resolución de los conflictos de manera no violenta”, se lee en el comunicado.

Pero este no ha sido el único pronunciamiento pidiendo las aclaraciones de Guerrero. Por su parte, Luz Dana Leal, cabeza de lista de la Alianza Verde y esposa del director de la colectividad en la región, Carlos Ramón González, también publicó un comunicado de prensa.

“Como fundadora del Partido Verde, como mujer y como candidata he defendido el papel de la mujer en la vida pública, al igual que he conminado al Estado y todas las demás autoridades en una verdadera protección de todas nosotros con una justicia efectiva que no sea otra victimaria más en ningún caso”, dice el pronunciamiento de Leal, a la vez que asegura que también conoce lo que es ser “señalada en redes sociales con el fin político de desprestigiar”.

Leal manifestó que cuando se conformó la lista, ninguno de los candidatos tenía acusaciones ni investigaciones en su contra.

Sin embargo, pidió al candidato David Guerrero que se pronuncie públicamente y aclare los hechos de los cuales es acusado.

Por su parte, los concejales de Bucaramanga, Carlos Parra y Danovis Lozano, y el diputado de Santander, Ferley Sierra, manifestaron su solidaridad con las mujeres que han denunciado estas conductas, a la vez que rechazaron cualquier acto de violencia que atente contra la mujer.

“Consideramos que dichos reproches no son un asunto menor y por ello invitamos a David Guerrero a que realice declaraciones públicas sobre los hechos de las denuncias. De ser procedente acciones de reparación sobre lo sucedido. Asimismo, que se abstenga de incurrir en acciones de intimidación o revictimización de las personas que se atrevieron a denunciar. Lo invitamos a que suspenda acciones proselitistas hasta que realice las actuaciones pertinentes”, manifestaron los militantes del verde en un comunicado de prensa.

La respuesta de Guerrero

El candidato emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que invitó a quienes lo han señalado de estos actos a que denuncien ante las autoridades correspondientes, para “así poder responder ante estas como lo determina la ley”.

Guerrero manifestó que en sus 12 años en las redes sociales, jamás ha “tenido señalamientos de acoso o comentarios negativos relacionados”.

“Ahora que decidí pasar del activismo a la representación política, encontrándome en mi último mes para llegar a la Cámara de Representantes por Santander, se hacen denuncias por medio de una persona que no representa la justicia ni la moral en Colombia”, dijo Guerrero, haciendo referencia a la activista Dayana Corzo, quien ha publicado en sus redes sociales las denuncias en contra del aspirante.

Sin embargo, David Guerrero no se pronunció frente a las acusaciones de cada una de las mujeres.

Vanguardia intentó comunicarse con el candidato en reiteradas ocasiones pero no obtuvo respuesta.