Partido Verde no descarta alianza con Rodolfo Hernández para la Gobernación de Santander

El diálogo con Vanguardia Hoy, el copresidente nacional del partido Verde, Rodrigo Romero, (quien reemplazó a Carlos Ramón González en la mesa directiva de la colectividad), confirmó que los verdes aún no han definido el aval para la Gobernación de Santander ni para la Alcaldía de Bucaramanga, de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.

Según Romero, quien fue representante a la Cámara por Opción Ciudadana, (extinto partido de Luis Alberto Gil), aunque actualmente hay tres precandidatos solicitando aval para la Gobernación: el diputado Ferley Sierra; el exsecretario de Planeación de Bucaramanga, Julián Silva y Wilmer Alexis Güero, la credencial estaría entre Ferley Sierra y el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández.

“Hay tres personas inscritas: Julian Silva, nuestro diputado Ferley Sierra y Wilmer Alexis Güero, tendremos que decidir qué pasa con esos tres candidatos. Existen dos alternativas que tenemos que decidirlas tranquilamente en Bogotá: que se le dé el aval al profe Ferley, nuestro diputado que ya ha venido haciendo un proceso o que se haga un acuerdo con Rodolfo para que Rodolfo se el avalado por el Verde, eso se va a discutir tranquilamente en Bogotá mirando los argumento, mirando qué es lo que más le conviene al partido, porque el partido Verde no está pensando en tener candidato por tener, sino como realmente el Verde gane en Santander”, explicó Romero.

Sobre la aprobación unánime por parte de la dirección departamental liderado por los senadores: Jota Pe Hernández y Fabián Díaz así como el representante, Cristian Avendaño, para que el aval a la Gobernación se le entregara al diputado Sierra Jaimes, el copresidente de la colectividad Verde anunció que esa es solo una recomendación y la palabra final la tomará el comité de avales de la colectividad en Bogotá.

“Las direcciones departamentales no tienen la facultad de otorgar avales, ellos lo que hacen es recoger, retomar información, entrevistar y finalmente realizan un acta donde no la envían a Bogotá en donde ellos recomiendan. Aquí tenemos dos grandes senadores y el representante, pero también tenemos otros actores políticos que han jugado, el diputado Giovanni, un equipo grande en Santander que contribuyó a que la lista a Cámara sacara los votos grandes que sacó en las legislativas, es un equipo muy importante que pensamos que unidos podemos ganar la Gobernación. Si nos dividimos es posible que no podamos ganar las elecciones”, explicó el copresidente de la colectividad.

En tal sentido, Romero confirmó que continúan los acercamientos de las directivas del partido con Rodolfo Hernández con la intención de conformar una coalición para la Gobernación.

“Nosotros nos hemos reunido en varias oportunidades con Rodolfo, toda vez que cuando él fue candidato el Verde, un sector grande del Verde estuvo con Rodolfo también. Él ha estado ahí, para que no quede la impresión que apareció a última hora, no, porque él siempre ha estado. En ese orden de ideas, creemos que Rodolfo es un actor importante en la política de Santander toda vez que obtuvo casi 900 mil votos para la Presidencia en el departamento, hemos tenido reuniones con él, obviamente mirando una posibilidad de acuerdo, eso no se puede negar. Hay posibilidades de acuerdos”, agregó Rodrigo Romero.