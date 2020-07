“Pasará la pandemia y no habrá hospital para San Gil”: diputados de Santander

En el momento en el que los contagios por COVID-19 aumentan exponencialmente en Santander y el departamento se encuentra ad portas de declararse en alerta roja por el alto número de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, los diputados de Santander volvieron a prender las alarmas por la falta de ejecución de las obras de ampliación del Hospital regional de San Gil.

Además: Contraloría reveló hallazgos por $120 millones por irregularidades en los estudios del nuevo Hospital de San Gil

Según el corporado de la U, Óscar Sanmiguel, la falta de planeación en el proyecto de ampliación del Hospital de San Gil tiene hoy a la capital de la provincia Guanentina sin una Empresa Prestadoras de Servicios de Salud con dotación UCI suficiente, para afrontar el pico de la pandemia en Santander.

“Están cuestionando a la Asamblea de Santander como si fuéramos responsables de una decisión frente a la demolición del Hospital de San Gill y no es así, cuando adicionamos los recursos que nos pidieron los recursos por cerca de $3 mil millones, nosotros de buena fe adicionamos esos recursos, pero ahora lo que nos informan acá es que faltaban $25 mil millones para culminar el Hospital de San Gil, yo creo que pasa esta pandemia y pasa otra pandemia y no está todavía el Hospital de San Gil”, indicó el diputado Sanmiguel.

En el mismo sentido se manifestó el diputado de la Alianza Verde, Giovanny Leal, al cuestionar al gobierno departamental por las demoras en las obras de expansión del Hospital de San Gil para afrontar la crisis del COVID-19.

“La gran pregunta acá es que va a pasar con el Hospital de San Gil, desde hace varios meses las obras del Hospital llevan suspendidas por la falta de planeación mientras en el municipio hay un gran revuelo por la incertidumbre sobre el futuro de ese hospital mientras la crisis aumenta”, expresó el corporado ‘verde’.

Por su parte, el diputado de Cambio Radical, Mauricio Mejía pidió que se informe que sucedió con los recursos que se había gestionado ante el Gobierno Nacional para dotar a los hospitales del sur del departamento con UCI.

“Sí hay Hospital”

Por su parte, Javier Ayala, secretario de Salud departamental aseguró que, a pesar de los retrasos en las obras de expansión, San Gil sí cuenta con un centro de salud hospitalario, sin embargo, a la fecha no es posible acondicionara camas UCI en las actuales instalaciones de la ESE.

“Hemos hecho varias visitas con el señor Gobernador. Inicialmente se pensaba que no había Hospital, Hospital sí existe en San Gil. Hay un plan de expansión de segundo nivel y la Alcaldía junto con el Hospital tienen recursos para adquirir esa dotación, pero en cuanto a la red prestadora de habilitación no es posible acondicionar par UCI en este momento”, explicó Javier Ayala.

Lea también: La meta del Hospital de San Gil son 30 camas hospitalarias

Así mismo, el jefe de la cartera de Salud en el departamento informó que la administración municipal de San Gil presentó un proyecto de cuentas maestras en el que solicita la viabilidad de la Gobernación para poder utilizar esos recursos en la compra de ventiladores y unas camas UCI para San Gil.

Aunque la Secretaría de Salud evalúa la solicitud elevada por la administración de Hermes Ortiz, la prioridad de la Gobernación de Santander es fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos de Socorro.

“La idea es fortalecer al Hospital Manuela Beltrán del Socorro que ya tiene personal y talento humano que es lo que se requiere para poder atender estas UCI para poder garantizar la operación”, agregó el Secretario de Salud de Santander.

Le puede interesar: Piden medidas excepcionales para habilitar 23 UCI en el hospital de Socorro

Debate aplazado

Una vez más el debate de control político a la situación financiera y operativa del Hospital regional de San Gil fue aplazado en la Asamblea departamental, esta vez hasta que no se apruebe la modificación del reglamento interno de la corporación edilicia en el que se consigna la posibilidad de sesiones virtual o semipresencialmente.

“Hasta que no se tramite el proyecto de ordenanza donde modifiquemos el reglamento interno de la Asamblea, no vamos a sesionar. Este debate estaba listo para realizarse semipresencialmente, pero por tras el fallo de la Corte Constitucional que tumba las sesiones virtuales en las corporaciones, tuvimos que revisar el tema para no incurrir en faltas disciplinarias”, explicó el presidente de la Asamblea, Luis Eduardo Díaz.