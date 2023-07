Pelea al interior de los verdes por la presidencia del Senado: Hay tres candidatos

La propia Angélica Lozano, quien ganó la votación del partido, publicó el acta donde quedó en firme que la mayoría de la bancada votó por ella. Sin embargo, no hay claridad sobre quién se quedará con el puesto que actualmente ocupa Alexander López, debido a que algunos no participaron de la elección y dejaron en el limbo la unidad del partido sobre este tema crucial.

“Una vez realizada una amplia y democrática discusión en varias reuniones, se realizó la votación para la elección de la candidatura única de la bancada de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza para aspirar a la presidencia del Senado de la República en la legislatura 2023 - 2024, con los siguientes resultados: por Angélica Lozano, ocho votos”, se lee en el acta -firmada por quienes sí votaron- publicada por Lozano.

Lozano obtuvo ocho de trece votos (la mayoría) luego de que Inti Asprilla, Iván Name y Fabián Díaz decidieron no votar, Ariel Ávila se abstuvo y Carolina Espitia no pudo elegir porque no contaba con conexión en su celular.

Son, justamente, Inti Asprilla e Iván Name los senadores que presentarán sus nombres ante el Congreso de la República, a pesar de que Lozano obtuvo la mayoría de votos en la elección del partido.

Así lo hicieron saber en sus redes sociales. Asprilla publicó: “Uno no renuncia a aquello por lo que ha luchado. Mañana 20 de julio me postularé a la presidencia del Senado. Muchas gracias a todos por su apoyo. Fuerza”.

Por su parte, Name confirmó: “Este 20 de julio pondré a consideración del Senado de la República mi nombre como Presidente del Congreso”.

Luego, ante los reclamos en redes sociales por su postulación, Asprilla se pronunció de nuevo soltando argumentos para validar su aspiración. “Precisiones sobre la elección de presidencia del Senado: 1) La ley de bancadas no aplica para postulaciones a mesas directivas, por ser una votación secreta. Sentencia C-1017/2012. 2) El Partido Verde tiene 8 senadores, solo votaron 3 por Lozano, incluido el senador opositor JP”, dijo.

Así las cosas, no está claro quién se quedará con la presidencia del Senado. Lozano, Asprilla y Name quedarán a disposición del Congreso y uno de ellos será elegido a voto limpio.