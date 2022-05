Persiste la desconfianza electoral de cara a la primera vuelta presidencial 2022

Cambio de contrato

Así lo reveló La Silla Vacía, al señalar que con el mencionado cambio contractual, Indra ya no tuvo que contratar una auditoría por parte de una universidad del país y por el contrario dejó abierta la posibilidad de que la propia empresa española contratara a su discreción otra compañía que realizara dicha labor de veeduría. Indra terminó entregándole el contrato de auditoría a otra empresa que también es de su propiedad.

Sin veeduría internacional

Así lo confirmó el propio Consejo Nacional Electoral, CNE, al informar que por la fecha ya no hay tiempo para conseguir la compañía encargada de adelantar este proceso, pese a que se buscó tenerla con antelación.

Testigos desinteresados

Poca transparencia

Para el doctor en ciencias políticas Gerardo Martínez, a pesar de los errores evidenciados en el preconteo de las elecciones legislativas, donde se habían extraviado cerca de un millón de sufragios, el sistema electoral de Colombia no registra evidencia de irregularidades en el escrutinio de los votos.

“En Colombia el problema de la corrupción en elecciones no se registra en el conteo de los votos. Hubo unos errores en el preconteo (que solo tiene función informativa) de las legislativas, en donde hubo mucha dificultad con el formulario E-14, sin embargo, el escrutinio que es el que tiene validez jurídica, es hecho por los jueces de la República y no ha tenido problemas. El tema acá es la falta de control a la compra de votos, al constreñimiento al sufragante... aún no hemos podido controlar esa falta de transparencia en las elecciones”, acotó Gerardo Martínez.

