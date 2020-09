A pesar de la reunión sostenida entre la administración departamental y el Comité Prodefensa del Parque Mundial del Cacao, Pamuca, aún continúa la incertidumbre por el lugar donde se construirá el proyecto turístico.

Además: El Parque Mundial del Cacao, sería construido en Betulia, municipio que no cultiva cacao

Mientras la Gobernación afirma que aún no han tomado una decisión sobre el lugar donde se va a construir el parque, dentro de las comunidades de San Vicente de Chucurí ahonda el escepticismo sobre la construcción de Pamuca en las tierras de su municipio.

Según el gobernador Mauricio Aguilar, aún no hay una decisión definitiva sobre el lugar donde se construirá Pamuca, ya que esa decisión se definirá de acuerdo con los resultados que arroje el estudio de prefactibilidad de la obra.

“Se ha generado una cadena de desinformación. El Gobierno Departamental no ha tomado una decisión final con respecto a la construcción del parque. Hoy dejamos claro que buscamos es evaluar y minimizar el riesgo de la obra”, afirmó Aguilar Hurtado.

Los estudios suponen un análisis previo para determinar la viabilidad del proyecto. Se tienen en cuenta los aspectos: financieros, tecnológicos, administrativos y ambientales, entre otros.

Inconformes

Por su parte, el diputado de la U, Óscar Sanmiguel, señaló que la reunión con el mandatario departamental suscitó más dudas que certezas sobre el futuro de la obra.

“El Gobernador va y dice en Betulia que los estudios de prefactibilidad muestran que el parque del Cacao no se puede construir en San Vicente, razón por la cual construiría el parque en Betulia, pero ahora viene y nos dice a nosotros que no hay ningún estudio. Esto no huele nada bien”, indicó el Diputado.

Así mismo el corporado señaló que si bien la administración departamental no quiere construir Pamuca en San Vicente del Chucurí, la propia comunidad del municipio ‘capital nacional del Cacao’ está buscando alternativas para construir por su cuenta el parque temático.

“Si el Gobernador quiere construir allá (en Betulia) un parque, bien puede construirlo, pero la marca Pamuca es de San Vicente y no nos la pueden quitar. Si el gobierno departamental no nos quiere cumplir con Pamuca, nosotros mismos buscaremos cómo construir el parque que es de nosotros”, acotó Sanmiguel.

Lea también: Turismo: la ambiciosa apuesta de la gobernación Aguilar en la Gobernación de Santander

Rodolfo en campaña

En medio de la controversia suscitada por la posible no construcción de Pamuca en San Vicente de Chucurí, el exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial, Rodolfo Hernández, llegó ayer hasta el municipio cacaotero para mirar la posibilidad de construir el parque mundial del Cacao con el apalancamiento de la empresa privada.

“El exalcalde está acá revisando las posibilidades para construir Pamuca por nuestra propia cuenta, debido a que el gobierno Aguilar no nos quiere cumplir. Entre algunas de las alternativas estamos contemplando la posibilidad de una Alianza Público Privada, APP, para poder construir el anhelado parque”, señaló una de las fuentes.

La polémica de Pamuca

Una grabación en la cual el gobernador Aguilar afirma que construirá el Pamuca en Betulia, toda vez que los estudios de prefactibilidad del megaproyecto turístico, emblema de su campaña a la Gobernación, finalmente no se podría desarrollar en San Vicente, por la existencia de fallas geológicas.

El anuncio del Gobernador suscitó la molestia de los chucureños, quienes no conciben que el parque que supuestamente se hará en honor al cacao se construya en un municipio diferente a San Vicente y en donde ni siquiera se cultiva el grano.