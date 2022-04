En debate de control político, la plenaria del Concejo volvió a cuestionar la eficiencia y la legalidad del fallido contrato de telegestión adelantado por la administración municipal para mejorar el sistema de alumbrado público, mientras varios sectores de la ciudad continúan a oscuras por la falta del servicio eléctrico.

Además: Video: Concejal de Bucaramanga agrede verbalmente a funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga

Según los concejales, de manera irregular la Alcaldía de Bucaramanga, ha insistido en otorgar prórrogas al contrato de $14.700 millones, a pesar de que la propia interventoría reprobó la ejecución del proyecto por incumplimiento.

“En el mes de diciembre, el interventor del contrato declaró que se incumplía en más del 90% del objeto contractual, pero la Alcaldía en vez de liquidar el contrato, lo que hizo fue prorrogarlo por tres meses más. Ya el domingo, (mañana) se cumple esa prórroga y la ciudad continúa a oscuras por las fallas en el alumbrado público”, indicó Marina Arévalo, concejala de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Para la cabildante de la Liga, son cerca de $50 mil millones los que están en riesgo en el fallido contrato de telegestión.

“Estamos ante una situación peor que la de Centros Poblados, allá se robaron $70 mil millones y no hubo ni una sola conexión en todo el país, acá con ese contrato de telegestión de la Alcaldía están en juego cerca de $50 mil millones. Tan solo en la primera fase son más de $14 mil millones los que están en riesgo”, agregó Arévalo.

Lea también: Alcaldía no construirá la Clínica del Sur en la Comuna 9 de Bucaramanga

“Contrato transparente”

Aunque reconoció algunos inconvenientes en la ejecución de la primera fase del contrato, la administración municipal desestimó que estén en riesgo los recursos del municipio.

“De este contrato de telegestión de $14.000 millones no se ha pagado ni se va a pagar un solo peso hasta que no nos entreguen completos lo requerimientos exigidos y funcionando, por parte del contratista. Este proyecto no es de cambiar luminarias es de potenciarlas, estamos dando continuidad a lo que inició la administración anterior con el proceso de modernización a luminarias LED, las cuales nos permiten implementar un sistema de identificación de fallas de estas luminarias y atenderlas rápidamente”, señaló Edson Gómez, asesor del despacho de Juan Carlos Cárdenas.

Así mismo, el secretario de infraestructura de Bucaramanga, Iván José Vargas, aseguró que las fallas en el alumbrado público que se presentan en varias zonas de la ciudad no tiene relación con el contrato de telegestión.

“Las fallas que puede presentar el alumbrado no tiene nada que ver con el proyecto de telegestión de $14.000 millones (plata que no se ha pagado ni se pagará hasta que cumplan contrato). Sobre las fallas del alumbrado en algunos sectores el 95% de los casos es porque abren las cajas donde está el alumbrado y pican el cable”, explicó Vargas.

Le puede interesar: CNE y Consejo de Estado definirán si De La Calle incurriría en doble militancia

Comisión de verificación

La plenaria del Concejo determinó crear una comisión para revisar mañana domingo 3 de abril, fecha en que se cumple la prórroga otorgada por la Secretaría de Infraestructura al millonario contrato de telegestión, para verificar el cumplimiento del objeto contractual del mismo.

“Tenemos a Bucaramanga a oscuras, $14.680 millones en sistema de alumbrado público que no funciona y la inseguridad desbordada”, puntualizó en el debate el concejal de la Alianza Verde, Danovis Lozano.