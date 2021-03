Pese a solicitud de la oposición, Congreso seguirá en la semipresencialidad

El presidente del Senado, Arturo Char, decidió que las sesiones ordinarias del Congreso de la República, que comienzan este 16 de marzo deben seguir en la semipresencialidad, pese a que algunos sectores de la oposición insisten en que se debe volver a la normalidad.

Char asegura en la carta que el país continúa en emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de mayo de 2021, sin embargo, dejó al libre albedrío de los congresistas asistir, o no, al Congreso de la República manteniendo las normas de bioseguridad.

“Ello no es óbice para convocar de manera virtual o presencial, según lo que las circunstancias aconsejen o ameriten. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por la Mesa Directiva del Senado”, dijo

De hecho, el pasado 25 de febrero los senadores y representantes de la oposición hicieron llegar a la presidencia del Senado una carta en la que exigían que se debe volver a la normalidad. En la misiva los congresistas exponen los motivos de por qué un proyecto de Renta Básica es fundamental y aseguran que para su discusión, así como la de la reforma tributaria es necesario hacer presencia en el recinto del Congreso.

“Se hace necesario teniendo en cuenta el peso de las decisiones que se avecinan para el Legislativo, como la reforma tributaria, actos legislativos, leyes estatutarias, entre otras, las cuales, por su importancia, deben ser adoptadas de cara a los colombianos y previo debate serio y democrático que permita a los ciudadanos visibilizar el grado de responsabilidad con que sus parlamentarios defienden sus intereses”, explicaron.

Así mismo, los congresistas firmantes sostienen que debido a que no existe una modificación de la ley que regula el funcionamiento del legislativo, Ley quinta, es necesario volver a la presencialidad para que las reformas aprobadas no tengan visos de ilegalidad.

Según el senador opositor Antonio Sanguino, “a mi me parece que no tiene presentación la decisión del presidente del Congreso. Yo creo que lo más importante es que el país está esperando que el Congreso esté a la altura de las circunstancias de la pandemia y la pospandemia no es presentable que nosotros nos mantengamos en una situación de anormalidad cuando todo el país está volviendo a la normalidad”.

Según dijo “nosotros seguimos insistiendo en que el Congreso de nuevo vuelva a sesionar como están sesionando todos los poderes públicos del país. Y mucho más cuando el país va a discutir temas como una reforma tributaria. En esta discusión, además, se hace necesario que se tramiten iniciativas como una renta básica, la matrícula cero, la protección del personal médico y de los trabajadores de la salud, que necesitan un tratamiento acorde. Hay que dejar un poco la pereza y volver a trabajar a toda marcha”.

Sin embargo, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, indicó que “el año pasado en plena pandemia el Congreso demostró que en virtualidad puede cumplir la función de control político y votación de proyectos. Mientras siga existiendo el riesgo de contagio por pandemia y no tengamos la capacidad instalada para garantizar las medidas necesarias de distanciamiento social y que garanticen el no contagio la semipresencialidad sigue siendo la alternativa con la esperanza de que la vacunación nos permita rápidamente volver a la presencialidad”.