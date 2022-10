¿Le hace bien al país las reiteradas críticas del presidente Petro a diferentes sectores?

Lea también: César Gaviria pedirá a congresistas liberales no apoyar la reforma tributaria

¿Está buscando peleas?

¿Le hace bien al país estos comentarios?

Para la investigadora Muñoz, las voces de diferentes sectores siempre deben ser escuchadas, particularmente porque todas aportarán a la construcción de consensos, pero expresó que el Gobierno debe tener más en cuenta esa diversidad.

“Se puede estar reflejando que estos procesos de acercamiento, de diálogo, de escuchar las diferentes posiciones no ha sido percibido como un interés permanente del presidente y de su equipo. Al país siempre le convendrá los procesos en los cuales se pueda escuchar y generar la mayor cantidad de consensos, de acercamientos y de decisiones concertadas”, expresó Muñoz.

Por su parte, el analista González expresó: “Hacen mucho daño y son muy peligrosas. Reflejan pues el abandono del terreno de los argumentos racionales, de la gerencia pública para reemplazarlos por la apuesta de explotar los sentimientos más mundanos de una sociedad”.

Finalmente, el docente Jaramillo consideró que no son perjudiciales ese tipo de comentarios: “Hay demasiado predisposición frente a los anuncios del Gobierno, es necesario que nos acostumbremos a que los ministros digan, no puede haber una cultura de la cancelación del otro solo porque dijo algo que no nos suena”.