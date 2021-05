El nombre de Gustavo Petro continúa suscitando divisiones al interior de la coalición de la esperanza.

Se trata del exsenador y recientemente gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien de tiempo atrás se ha identificado con los postulados del líder opositor Gustavo Petro. Romero es militante de la Alianza Verde, en la cual se ha inscrito como uno de sus precandidatos presidenciales, y además ha expresado que no se identifica con la posibilidad de que Sergio Fajardo vuelva a ser el candidato presidencial de los verdes en el 2022.

De la misma forma Romero, en la actual coyuntura de orden público nacional, se ha expresado muy crítico a la posibilidad de adelantar contacto desde la Coalición de la Esperanza con el gobierno nacional, y por eso se opuso a que el viernes pasado sus dirigentes se hayan reunido en la Casa de Nariño con el mandatario nacional.

Romero al respecto dijo en ese momento que “pensaba que el único desconectado de lo que hoy sucede en Colombia era el presidente Duque y su Gobierno. No va a solucionar el momento que vive el país una reunión entre políticos y menos entre quienes desde esa coalición no llamaron ni convocaron a las manifestaciones”.

Diferencias verdes

Su postura suscitó duras molestias en los líderes de la coalición como el excandidato Humberto de la Calle, el exministro Juan Fernando Cristo o el mismo Sergio Fajardo que pidieron, en privado, a la dirigencia de la Alianza Verde que definan si Romero está o no en el proyecto político o si está con Gustavo Petro.

El representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, quien también se opuesto a que su partido se niegue a buscar una coalición con Petro, salió en defensa del exgobernador Romero y aseguró que “¿Y qué van hacer? ¿Expulsarlo? ¡Tendrán que expulsarnos a muchos! Yo propongo que el establecimiento anacrónico del Partido Verde que está con la coalición se busque otra personería jurídica y nos deje el partido a quienes sí hemos hecho las cosas bien y tenemos apoyo popular”.

La representante a la Cámara, Ángela María Robledo, quien también está en ese proyecto político del centro-izquierda, negó que estuviera pidiendo la cabeza de Romero, “yo nunca he pedido en la Coalición de la Esperanza sacar a Camilo Romero del Partido Alianza Verde. No pueden hablar en mi nombre”.

Otro de los precandidatos de los verdes, el senador Antonio Sanguino, también cercano a Petro, planteó que los precandidatos si están identificados con la Coalición de la Esperanza, “el partido participa de la coalición y ha sido evidente que los precandidatos del partido estamos actuando de conjunto con la coalición”.

Camilo Romero, al responder a los cuestionamientos, dejó entre ver que lo más importante para él es estar de lado de la ciudadanía y no de los intereses de algunos pocos. “Hoy la ciudadanía es la protagonista, no un líder, no una coalición, no un partido, es la gente! Y siempre estamos a su lado, escuchando, aprendiendo, acompañando, aportando. El momento del país sobrepasa la política electoral. Llegó el tiempo de la gente, y con ella estamos!”, escribió en su más reciente mensaje en Twitter.

Revuelo en Santander

Sin embargo, el lpider de la Colombia Humana no solo ha suscitado controversia al interior de la Alianza Verde, el pasado viernes una declaración pública de Petro en la que afirmaba que la actual representante a la Cámara por el partido Liberal, Nubia López, esposa del excongresistas Freddy Anaya, también integraría el Pacto Histórico que lideran los sectores de izquierda en el país, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Esta redacción intentó comunicarse con la Congresista santandereana pero no fue posible la comunicación.