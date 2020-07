Gran controversia ha suscitado el más reciente cambio administrativo en el hospital regional García Rovira de Málaga, donde en las últimas horas el gobernador Mauricio Aguilar decidió decidió cambiar a la doctora Jazmín Prada Ramírez para nombrar al enfermero profesional José Luis Medina, como nuevo gerente de la ESE, en medio de la pandemia del COVID-19.

En un video publicado por el portal Voces Rovirences, quedó grabado el momento en el cual se le niega la entrada a Prada Ramírez a las instalaciones del Hospital de Málaga, toda vez que el Goberandor la había relevado de su cargo como Gerente de la entidad la noche anterior.

Según, Jazmín Prada, su salida de la Gerencia del Hospital violó el debido proceso ya que su periodo institucional va hasta el 30 de abril del 2024.

“Yo presenté una carta de renuncia en enero, renuncia que no fue respondida por el Gobernador. El 30 de abril se renovó mi periodo institucional para ocupar otros cuatro años más la gerencia. Sin embargo ayer (jueves), cuando fui a ingresar al Hospital me impidieron el ingreso a las instalaciones por orden del Gobernador, quien vulneró el debido proceso y me declaró insubsistente y nombró nuevo gerente para el hospital”, indicó Prada.

“No hubo irregularidad”

Por su parte, el secretario de Salud departamental, Javier Ayala, aseguro que sí existe una carta de renuncia formal por parte de Jazmín Prada, la cual fue aceptada por el Gobernador quien al mismo tiempo procedió a nombrar al nuevo Gerente del Hospital de Málaga.

“Lo cierto es que al gerente saliente renunció. Por esa razón fue que el señor Gobernador nombró al nuevo Gerente del Hospital Regional de Málaga. Esa es la única razón, ya que quieran allá desacreditar el proceso o decir otras cosas diferentes no entiendo ahí cuál es el interés de crear noticias falsas”, señaló Javier Ayala.

Acciones judiciales

Prada Ramírez ya interpuso una acción de tutela y una demanda administrativa en contra de la Resolución mediante la cual el Gobernador la retiró de su cargo como Gerente de la ESE de Málaga.

“Ya hay dos medidas, una tutela y un recurso de reposición frente a esa Resolución, porque hasta el momento ni siquiera me han dicho que haga empalme o entregue oficialmente mi cargo, simplemente me llegó un correo de notificación de una carta de renuncia irrevocable al cargo, pero yo nunca he renunciado. Ni siquiera me dejaron entrar a la oficina a sacar mis objetos personales”, agregó Jamín Prada.

Personería supervisará

Ante la contraoversia sucitada por la salida de Jazmín Prada de la Gerencia del Hospital de Málaga, la Personería Municipal anunció que acompañará las diferentes acciones judiciales emprendidas por la exgerente de la ESE.

“Por parte del Ministerio Público vamos a hacer parte dentro del trámite de la acción de tutela y vamos a verificar si hay una trasgresión de los derechos de la doctora Jazmín, actuando conforme a derecho, conforme a la Ley”, indicó la Personería.

Cuatro casos confirmados en Málaga

Mientras continúa la polémica por el cambio administrativo en el Hospital García Rovira, el municipio de Málaga registra actualmente cuatro casos positivos para COVID-19.

Según informó la Secretaría de Salud, la administración departamental está adelantando todos los procesos para tener lista la infraestructura necesaria para instalar las Unidades de Cuidados Intensivos necesarios para atender los casos más críticos por Coronavirus.

“La Gobernación está adelantando todos los procesos correspondientes para tener habilitada la infraestructura donde la Nación dotará con equipos UCI el Hospital de Málaga para afrontar el COVID-19”, explicó Javier Ayala.