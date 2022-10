Polémica por cobro del sueldo de Rodolfo Hernández a su exfórmula presidencial, Marelen Castillo

Audio de Caracol Radio

“Yo no me arrecho, con Erika no me arrecho con usted. Cuénteme mientras estuvo en campaña ¿quién le pago el salario a usted. En qué quedamos después?”, le cuestionó Hernández a Marelene.

En seguida, Marelene Castillo afirmó que sí había un acuerdo para que ella devolviera ese dinero, pero con la condición de que ella llegara a la Vicepresidencia.

Renglón seguido, Rodolfo le recrimina a la hoy Representante que lo que importaba era la plata, ya sea de la vicepresidencia o la Cámara, para poder financiar el partido de la Liga de Gobernantes que en el mes de agosto recibió su personería jurídica.

“¿Usted me va a devolver esa a plata a mí, porque esa plata la puse yo. Necesitamos plata para invertirle al partido?”, volvió a cuestionar Hernández.

Al final, Marelen Castillo accedió al pago de los $70 millones, para lo cual afirmó que le presentaría a Rodolfo Hernández una propuesta de pago.

Según Caracol Radio está discusión fue el detonante para el distanciamiento entre Rodolfo Hernández y Marelene Castillo tras las elecciones presidenciales.

Sin fórmula

Así mismo, Vanguardia pudo conocer que la disputa entre Rodoflo Hernández y Marelen Castillo comenzó desde el pasado 20 de julio, fecha en la que tanto Hernández como Castillo asumieron sus credenciales como congresistas de la República.

“Ese día, justo cuando los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, felicitaban al ingeniero Rodolfo por su curul, en medio de la conversación el togado encargado de revisar la solicitud de la personería jurídica de la Liga le dijo a Rodolfo que ya estaban estudiando la solicitud. En ese momento, la doctora Marelen le pidió al magistrado que la tuviera al tanto del avance del mismo. Inmediatamente y con un grito, Rodolfo le reprochó a Marelen por haber hecho esa solicitud, afirmando que él fue el que había trabajado e invertido miles de millones para conformar el partido de la Liga y que ella solo era una aprovechada. Tanto Marelen como los magistrados quedaron en shock”, indicó una fuente que presenció el hecho y que pidió reserva de su identidad.

Marelen Castillo continúa en desacuerdo con los estatutos de la Liga, según los cuales todo gira alrededor de Rodolfo Hernández y su familia.

Incluso, la hoy congresista estaría contemplando la posibilidad de demandar los estatutos aprobados por el Consejo Nacional Electoral.