Polémica en Barrancabermeja por contrato de transporte fluvial de estudiantes cuando las clases están suspendidas por el Coronavirus

“El Distrito de Barrancabermeja, en lugar de realizar una licitación pública para escoger el contratista más idóneo, decide realizar un convenio de asociación de manera directa, sin convocatoria pública y con una empresa comercial. Los convenios de asociación autorizados por la ley y la Constitución tienen como requisito indispensable, que el particular con el que se firma el convenio sea una persona jurídica sin ánimo de lucro”, advirtió Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander.

Convenio necesario

Por su parte, Luis Gabriel Taboada, secretario de Educación de Barrancabermeja aseguró que no existe ninguna irregularidad en este contrato.

“Es convenio que se firmó para que los estudiantes de escasos recursos que viven a la ribera del río, puedan llegar a los colegios a recibir clases. Este es un convenio en el que aporta el contratista y el Municipio y es un convenio que no arranca hasta que no hayan estudiantes en el río, por lo que no genera ningún gasto. La Ley también permite los convenios de asociación con privados en ciertas circunstancias como esta, donde el operador es el único calificado de la zona para ejecutar ese convenio”, explicó el funcionario.

Denuncia penal

Ante las presuntas irregularidades contractuales, el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra, denunció penalmente al secretario de Educación de Barrancabermeja, Luis Gabriel Taboada, por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales

“El convenio lo firman días después de haber iniciado el aislamiento preventivo, por lo cual los estudiantes no iban a clases, pero lo más grave del asunto, es que a la Alcaldía de Barrancabermeja se les ocurrió hacer un convenio de asociación, con una empresa privada, cuando la Constitución señala que los convenios de asociación no se pueden celebrar con empresas con ánimo de lucro. Por eso, instauramos una demanda penal en contra del Secretario de Educación”, indicó el diputado Ferley Sierra.