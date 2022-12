El falso despido del director del Indersantander por parte del gobernador, Mauricio Aguilar

Falso despido

Sin orden de salida

Fuentes al interior del Indersantander le confirmaron a Vanguardia que Pedro Carrillo no ha salido de su cargo porque no existe una orden administrativa que así se lo ordene: “La jurídica le recomendó al doctor Pedro Belén que no salga de su cargo porque a él nadie le ha notificado que ya no es más director”, explicaron las fuentes.

Versión similar se maneja en el ‘Palacio Amarillo’, donde confirmaron que al cierre de esta edición el despacho del gobernador Aguilar aún no había emitido ningún acto administrativo de cara a la suspensión o declaratoria de insubsistencia del director del Indersantander.

“El gobernador aún no ha expedido ninguna resolución al respecto. De hecho, todo continúa funcionando normal con el doctor Pedro Belén Carrillo como director del Inder”, señalaron desde la administración central.

Esta redacción intentó comunicarse con el gobernador Mauricio Aguilar y con Pedro Belén Carrillo, director del Indersantander, pero no hubo respuesta por parte de los funcionarios.