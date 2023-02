Polémica por exclusivo sector de Dapa donde vive Francia Márquez

No solo eso, sino que también, tanto internautas como figuras políticas, han criticado sus traslados en helicóptero hacia su residencia.

La senadora del Centro Democrático Maria Fernanda Cabal fue la primera en expresar su desacuerdo: "¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa".

Ante este comentario, Márquez no guardó silencio y señaló que el uso del helicóptero es para velar por su seguridad, teniendo en cuenta que en otras oportunidades ha denunciado amenazas. Además, también respondió que no es cierto que por su traslado se haya muerto un soldado.

La discusión no terminó allí, pues la Senadora también criticó los altos costos de utilizar un helicóptero de este tipo. "La hora de vuelo en Black Hawk, el mismo helicóptero en el que viaja Francia Márquez a Dapa, cuesta en promedio US 8.600 dólares, unos $42.140.000. Cada minuto $702.333.333", señaló.

Y es que, a casi 7 meses desde que Francia y Gustavo Petro llegaron a la Casa de Nariño, la vicepresidenta se ha vuelto foco de críticas por el supuesto lujoso modo de vida que tiene en estos momentos.

Actualmente se sabe muy poco sobre las finanzas de Márquez. Según Revista Semana, lo único que está claro es que su salario como vicepresidenta es de 25,8 millones y según su declaración de renta, publicada hace 15 días, tiene un patrimonio de 96 millones de pesos.

Sin embargo, este reporte corresponde al año gravable 2021, cuando Márquez todavía no era vicepresidenta, por lo que no se sabe qué tanto ha cambiado su patrimonio luego de que llegara al cargo.

Ahora, la vicepresidenta ha estado en centro de atención pues, según videos divulgados en redes sociales, se le ha visto llegar varias veces en helicóptero a su vivienda en Dapa. "¡Está viviendo sabroso!", opinan algunos internautas.

Frente a esto, desde la Vicepresidencia le confirmaron a la Revista Semana que, Márquez sí vive en este lujoso sector y que debe llegar en helicóptero por motivos de seguridad.

Sin embargo, la Vicepresidencia le aclaró a Semana que la vivienda donde se ve el helicóptero en redes sociales no es de ella, sino de un vecino.

La misma Francia Márquez confirmó que es cierto que vive allí, pero dijo que no era cierto que hubiera comprado una casa: "A los que andan diciendo que he comprado casa de $5.000 millones, no es cierto, cuando alguien compra un bien y mueble puede ir a la oficina de Instrumentos Públicos y ahí se darán cuenta que no he comprado ninguna casa. Si algún día llego a comprar una casa, lo haré con mis propios esfuerzos".

Lo cierto es que, según la búsqueda de Semana en varios portales de compra y venda de viviendas en ese sector, los inmuebles están en su mayoría entre los $1.500 millones y los $3.500 millones. Además, el alquiler de las casas está por encima de los $4 millones.