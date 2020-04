$!Polémica por funcionarios de la Congreso que habrían violado el aislamiento preventivo en Zapatoca, Santander

Gran controversia ha suscitado en el municipio de Zapatoca la llegada el pasado domingo de dos funcionarios vinculados a la vicepresidencia de la Cámara de Representantes, la cual es liderada por el congresista uribista, Óscar Villamizar Meneses, quienes al parecer habrían sido descubiertos violando el aislamiento preventivo por el COVID-19 que se aplica en el municipio santandereano, gracias a un “permiso especial” de las directivas del Congreso de la República.

Además: Gobierno Nacional confirmó 320 nuevos casos de COVID-19 en Colombia

Se trata de Carlos Alberto Rodríguez Hernández e Isabella Gaitán Guerrero, ambos secretarios privados del vicepresidente de la Cámara, Óscar Villamizar, quienes llegaron a Zapatoca provenientes de Bogotá, a bordo de un vehículo de placas ODT-101, perteneciente al Congreso y que está puesto al servicio de la Vicepresidencia de la Cámara y con un permiso especial firmado por Valentina Plata directora de la IPS Gestionar Bienestar para que tanto Rodríguez y Gaitán se movilizaran por Zapatoca en una misión de revisión técnica al hospital con motivo del Coronavirus.

Lea también: Estos son los 21 casos confirmados de coronavirus en Santander

“Entregando ayudas”

Por su parte el representante Óscar Villamizar aseguró que desconocía el desplazamiento de los dos funcionarios de la Cámara para Zapatoca. Así mismo, el congresista santandereano informó que al parecer la presencia de Carlos Rodríguez obedecía a llevar ayudas humanitarias a dicha población.

“Yo no tenía conocimiento del desplazamiento de Carlos a Zapatoca, nunca supe ni autoricé dicho desplazamiento. Según lo que él, (Carlos Rodríguez), su visita a Zapatoca tenía como objetivo entregar unos mercados a los más necesitados pero que los productos los iba a comprar allá directamente”, expresó el Vicepresidente de la Cámara.

Así mismo, Villamizar Meneses reconoció que el vehículo en el que se movilizaba Carlos Rodríguez e Isabel Gaitán, sí está designado a la Vicepresidencia de la Cámara, pero aclaró que no es el vehículo asignado directamente para su movilización como Congresista.

‘Viaje humanitario’

A su turno, Carlos Rodríguez, secretario privado de la Vicepresidencia de la Cámara aseguró que su presencia en Zapatoca se debió a la entrega de ayudas humanitarias asesorías jurídicas para el Hospital del municipio.

“Yo viajé desde el pasado domingo desde Bogotá directamente a Zapatoca para entregar unos mercados porque mi familia es de allá. Antes de viajar yo había estado en contacto con el Inspector de Policía quien de manera informal me aseguró que sí podía llegar al pueblo a entregar las ayudas y devolverme de una vez. Sin embargo, a penas llegamos a la bomba a la entrada al pueblo, para sorpresa de nosotros, la Policía y la Defensa Civil no nos dejaron seguir y de una vez nos llevaron a aislarnos, no nos dejaron bajar de la camioneta sino pasamos directamente a la casa de mis papás aquí hemos estado aislados desde ese día”, aseguró Rodríguez.

Le puede interesar: España registra la cifra más baja de muertes por coronavirus en un mes

Así mismo, el secretario de la Vicepresidencia de la Cámara reconoció que aunque el viaje lo hizo en la camioneta adscrita al Congreso de la República, nunca manifestó hacer parte de alguna comisión del legislativo.

“Esa camioneta me fue asignada en el Congreso para mi uso. Como yo no tengo carro de mi propiedad viajé en ese vehículo a Zapatoca pero todos los gastos del viaje, gasolina y peajes los pagué yo. Cuando nos retuvieron en el punto de control de ingreso a Zapatoca nunca dijimos que veníamos en alguna comisión del Congreso, solo explicamos que veníamos a entregar mercados y a prestar una asesoría a la directora de Hospital para los temas de los giros del Sistema de Participación para atender el Coronavirus”, agregó Rodríguez.

Según Carlos Rodríguez, él sí puede hacer uso particular del vehículo del Congreso aunque no esté en cumplimiento trabajos propios del legislativo.

“No fue un viaje de ‘luna de miel’”

Aunque reconoció que Isabella Gaitán es su pareja sentimental, Carlos Alberto desmintió que el desplazamiento de los dos desde Bogotá hasta Zapatoca se tratara de un viaje de ‘luna de miel’ como afirmaban varias fuentes al interior del Congreso.

“Ella es mi novia y entre lo recogimos en la Cámara ella también me ayudó con una parte económica y pues la invité a que me acompañara a entregar los mercados en Zapatoca, pero como una intención humanitaria pero no era nada de viaje de placer o de luna de miel como dicen”, puntualizó Rodríguez Hernández.

Isabella Gaitán está vinculada al Congreso como asistente nivel III de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, del representante del Centro Democrático de Antioquia, Jhon Jairo Bermúdez.