Aunque no ahondó en las razones para expulsar a la concejala, el exmandatario afirmó que Arévalo había incumplido el mandato de “no robar, no mentir, no traicionar”.

Por su parte, la concejala Arévalo aseguró que, aunque tampoco conoce las razones que motivaron la decisión de Hernández, considera que su expulsión de la Liga se debe a que no quiso nombrar las Unidades de Apoyo que exigía Óscar Jahir Hernández, director del movimiento.

“Desde que llegó a la Liga ese señor nos quiso imponer las Unidades de Apoyo que debíamos contratar, situación a la que yo me negué, pues la norma es clara y las unidades de apoyo son para el trabajo de los concejales no para otros menesteres”, indicó Marina Arévalo.

Aunque Arévalo fue la única que no participó en la polémica reunión entre los concejales de la Liga y los cabildantes de los partidos tradicionales en noviembre del 2019 para supuestamente negociar el nombramiento del próximo Contralor de Bucaramanga, hoy sale expulsada de la Liga Anticorrupción.

A pesar de la expulsión por parte de Rodolfo Hernández, Marina Arévalo podrá continuar ejerciendo como Concejal de Bucaramanga.