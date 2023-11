$!Polémica por millonario contrato para instalar controladores de semáforos donados por Bogotá a Bucaramanga

La concejala Marina de Jesús Arévalo se sumó a los reparos. “Aquí tenemos un ejemplo del modelo de administración que impuso el alcalde Juan Carlos Cárdenas y al que muchos se han acomodado amedrentados por la dama del miedo, el de cero autonomía en los institutos descentralizados , pero además, no hay principio de planeación en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga” , señaló la cabildante.

El concejal Carlos Barajas fue uno de los primeros en criticar el contrato. “Cómo es posible, señor Director, que usted pague mil 700 millones de pesos por instalar unos inservibles, que no sirven para nada, según documentos de la Alcaldía de Bogotá, eso tiene que explicarlo” , dijo.

“Yo llegué aquí hace 11 meses y encontré una donación que se había gestionado, una serie de controladores, que según la Secretaria de Movilidad de Bogotá, tienen una vida útil de 15 años , y entendería que por esa razón se pidió. La donación yo no la pedí, la pidió este gobierno y la encontré” , respondió el funcionario.

Ante las críticas por el millonario contrato para la instalación de los controladores, el director Bueno respondió que la donación no se hizo durante su gestión, pues lleva 11 meses en el cargo , y que es obligación instalarlos porque de no hacerlos se podría configurar un daño fiscal.

“Esta discusión tuvo que darse hace un año, cuando se pidió esa donación, pero en este momento ya son parte de los activos de la entidad y es una responsabilidad instalarlos, porque son mejores que los que tiene ahora la entidad, y si no se usan hay un daño fiscal porque ya son parte de los activos”, dijo.

Según cálculos de la misma Dirección de Tránsito, modernizar toda la red semafórica de la ciudad podría costar cerca de 40 mil millones de pesos.

Ante la explicación, el concejal Carlos Barajas refutó.

“No hay daño fiscal porque son unos inservibles que le donaron al municipio y no se pagó nada, si usted no los instala no pasa nada, puede dejarlos allá que se pudran en el cuarto de San Alejo. Donde sí puede haber daño fiscal es en el modelo de contratación que utilizó usted para instalar los inservibles, por haberlo hecho de forma directa, eso tiene que aclararlo, ¿por qué 1.700 millones para contratar la instalación de los inservibles?", cuestionó Barajas.

Para resolver la polémica por el modelo de contratación, el director de Tránsito tuvo que darle la palabra a su principal asesora en la materia, la jefe de contratación de la entidad, Yuriana Katherine Pardo, quien aseguró que el contrato tenía que adjudicarse directamente porque solo hay una empresa autorizada en Colombia para la instalación de los dispositivos donados por Bogotá.

“El proceso se hizo a través de único oferente con el contratista YUNEX, que es la única entidad autorizada a nivel nacional por la tecnología Siemens para instalar y operar este tipo de controladores. Si alguien no autorizado por Siemens manipula estos controladores se podría perder la garantía sobre el software, por eso se hizo un proceso con único oferente”, señaló la asesora.