Prenden las alarmas por dos millonarios procesos que adelanta la Piedecuestana de Servicios Públicos

Veedores ciudadanos prendieron las alarmas por las presuntas inconsistencias que se estarían presentando en dos invitaciones privadas que convocó la Piedecuestana de Servicios Públicos por más de $14 mil millones para el mejoramiento de la red de alcantarillado del municipio del área metropolitana.

Según Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, la no aplicación de los pliegos tipo, convocatorias exprés y presuntos direccionamientos, hacen parte del factor común en los dos millonarios procesos que serán adjudicados el próximo miércoles 28 de julio por parte de la Piedecuestana.

“La Piedecuestana convocó el pasado 13 de julio dos procesos para la optimización sistema de alcantarillado y publica los documentos ese mismo día a las 6:09 pm y cursará, según cronograma las invitaciones, a “ los seleccionados mediante sorteo” el 14 ¿a qué hora se inscriben? ¿a qué hora sortean? ¿cuál es el afán para no dejar tiempo suficiente para que se inscriban los interesados? El proyecto de $6.928 millones lo amerita. ¿Por qué no utilizar Pliego Tipo? ¿Por qué no utilizar TRM y varias fórmulas?”, cuestionó el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

