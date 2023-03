Polémica por negativa de la Asamblea a convocar concurso para escoger nuevo Contralor de Santander

Sin nuevo concurso

Para el abogado Carlos Guevara, uno de los propulsores de la demanda de nulidad de la elección de Fredy Anaya como Contralor departamental de Santander, la postura del presidente de la Asamblea es antijurídica y está desacatando lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander.

“Eso que comenta el Presidente de la Asamblea es falso y es ilegal. La Contralora que se posesionó en su momento de manera provisional, era encargada, porque existía una vacancia temporal que era la del Contralor en propiedad por decisión del Consejo de Estado por la medida cautelar de suspensión, entonces obligaba a la asamblea a elegir a la contralora encargada sí, pero ahora que no existe contralor en propiedad porque ya lo tumbó en primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander y esa decisión no se apeló, es decir, quedó ejecutada, ya no existe contralor en propiedad en Santander deben obligatoriamente sacar a la convocatoria pública para elegir control en propiedad por el resto del periodo. No pueden dejar a la contralora encargada como si fuera una controladora en propiedad porque es ilegal tienen que abrir la convocatoria por lo que haga falta sí, entonces lo que él dice es totalmente falso”, acotó Guevara.

Así mismo, el abogado Guevara calificó de “incoherente” el acto administrativo mediante el cual se posesionó a Blanca Luz Clavijo como contralora tras el fallo del Tribunal.

“Dicha acta incluso está hasta mal redactada, porque dice que con el fin de llenar la vacancia definitiva pero también habla que es encargada. La vacancia definitiva que ya existe, debe llenarse con el contralor en propiedad, es decir, sacarse nuevamente a concurso y el motivo de que ella esté ahí debe ser que va a durar en el cargo mientras se saque la convocatoria pública, no que ella pueda durar los cuatro años porque ya no existe Contralor”, agregó Carlos Guevara.

Los abogados no descartaron interponer nuevos recursos como acciones de cumplimientos o incluso quejas disciplinarias en contra de la mesa directiva de la Asamblea, para exigir el pleno cumplimiento en el proceso de elección del próximo contralor que debe estar mediado por una convocatoria pública.

