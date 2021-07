$!Polémica por viaje al exterior de gobernador Mauricio Aguilar sin autorización de Presidencia

El pasado sábado 10 de julio el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, viajó al exterior en compañía de su familia a pesar de no estar en vacaciones, no contar con un permiso del Gobierno Nacional o de la Asamblea departamental.

En interinidad

Con el pasar de los días, la ausencia de Aguilar Hurtado de su cargo se hizo cada vez más evidente en el escenario público, al no atender eventos de gran importancia para el departamento, como el Consejo Directivo del Convenio Interadministrativo de la ZMB o la visita del Ministro de Defensa a la región. Mientras tanto, el gabinete guarda silencio con respecto a la ausencia del mandatario departamental, lo que se suma a la falta de publicidad de los documentos oficiales que dieran explicación sobre la desaparición de Aguilar Hurtado.

Fechas no coinciden

Sin permisos

Vanguardia intentó comunicarse con el gobernador Mauricio Aguilar y con el senador Jaime Durán, pero no fue posible la comunicación con los funcionarios.

Así mismo, esta redacción pudo conocer por parte de la Asamblea departamental, que actualmente se encuentra en periodo de sesiones ordinarias, que el gobernador Mauricio Aguilar no gestionó ningún permiso para salir del país el fin de semana pasado.

“Ante la plenaria no nos han tramitado ninguna solicitud para otorgarle vacaciones al Gobernador ni mucho menos para que salga del país”, indicó el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra.

La Alianza Aguilar - Durán

Abandono del cargo

Para el abogado administrativista Gerardo Martínez, la ausencia injustificada de su cargo para los días 10 y 11 de julio por parte de Aguilar Hurtado podría acarrear sanciones disciplinarias en contra del mandatario departamental, que incluso se podría ver expuesto a una posible destitución por abandono de cargo.

“Si el Gobernador salió del país el 10 de julio y no contó ni con el permiso de Presidencia, de la Asamblea o la autorización de las vacaciones por parte de la Secretaria General, obviamente sí hay una falta disciplinaria por abandono del cargo por esos dos días, que es lo que no está muy claro, porque esos dos días quedan cobijados con un encargo, no quedan cobijados con ninguna situación administrativa laboral que se denomine permiso, vacaciones, licencias, porque las vacaciones comienzan desde el 12 de julio”, explicó Gerardo Martínez.

La hipótesis del abogado Martínez fue respaldada por cuatro administrativistas más quienes pidieron reservar su identidad, quienes además aseguraron que incluso Aguilar Hurtado se puede ver inmerso en una sanción penal.

“El Consejo de Estado ya explicó en varias ocasiones que el abandono del cargo, es decir, la dejación voluntaria, definitiva e injustificada de los deberes y las responsabilidades propias del empleo, constituye una causal de retiro del servicio y una falta disciplinaria gravísima. Por esa razón, una vez la autoridad nominadora compruebe la dejación del cargo, deberá declarar la vacancia del empleo y, si considera que el abandono perjudica el servicio, sancionar disciplinariamente al servidor público, quien, además, deberá responder civil o penalmente, cuando haya lugar a ello”, señalaron los expertos.

Así mismo, los administrativistas recordaron que el hecho de que Aguilar Hurtado haya viajado al exterior un fin de semana, no lo excluye de la responsabilidad de contar con un permiso de la Presidencia o la Asamblea.

“Él (Mauricio Aguilar) tiene que estar al frente de su cargo, incluso los fines de semana y, por eso, los sábados y domingos se van para los pueblos a ejercer sus funciones. Es una representación permanente. Hay funciones del Gobernador, del Presidente y de los alcaldes que se cumplen de manera permanente y esa tiene que ver por el poder de representación política. Pero es que incluso la norma señala que no atender el cargo en tres días consecutivos, ni siquiera habla de días hábiles”, agregó Gerardo Martínez.