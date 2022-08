Polo Polo se retracta de acusar a Francia Márquez de recibir apoyo del Eln y de ser ladrona

Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, se retractó de las afirmaciones que hizo en contra de Francia Márquez cuando hacía campaña para llegar a la Vicepresidencia de la República.

En medio de la contienda electoral, el congresista que tiene una curul por la circunscripción afro, afirmó que la hoy Vicepresidenta había sostenido nexos y había recibido el apoyo de los miembros del Ejército de Liberación Nacional, Eln.

Además, Polo Polo afirmó que Francia Márquez era ladrona y que era propietaria de minas de oro en el Cauca.

"Manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora o ladrona, toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno", manifestó el congresista en un comunicado de prensa.

Pero también dijo que no podía asegurar que la lideresa social "sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial Eln haya apoyado su candidatura a la Vicepresidencia".

En concordancia con el acuerdo conciliatorio, Polo Polo corrigió sus comentarios durante la campaña presidencial, con los cuales, según argumenta, pudo haber "herido" o "afectado" la honra y buen nombre de la hoy Vicepresidenta.

Cabe recordar que este es el segundo pleito judicial que Francia Márquez gana por difamaciones en su contra. El primero sucedió hace unas semanas con la cantante Marbelle, quien se tuvo que retractar por sus comentarios discriminatorios y por haber "caricaturizado" su imagen.