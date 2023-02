"Por distraída es que le están haciendo fiesta en Prosperidad Social", la crítica de 'Jota Pe' a Cielo Rusinque

El senador de la Alianza Verde, 'Jota Pe' Hernández, aprovechó un trino que hizo Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social, para reprocharle que, al parecer dentro de la entidad, se estarían presentando casos de corrupción.

En su cuenta de Twitter, Rusinque publicó una confusión que habría tenido con la comida de su mascota. "Anoche llegué muerta de hambre a mi casa. Me alegró ver un coco de comida en la cocina. La calenté. Me la comí rápido y cuando busqué la comida del perro que estaba latiendo de hambre me di cuenta que me había comido su comida. Me tocó darle la mía", escribió la directora de Prosperidad Social.

Su comentario fue citado por el congresista quien le envió una indirecta por los recientes casos de presunta corrupción dentro de la entidad, en los cuales estaría involucrado quien hasta hace pocos días fue el director general de la entidad, Jonathan Ramírez.

"Por distraída es que le están haciendo fiesta en el Departamento de prosperidad Social. Mientras se come la comida del perro, otros se están comiendo los recursos de los colombianos", dijo el senador 'Jota Pe' Hernández.

En su comentario, el congresista también cuestionó al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. "¿Ahora quién reemplazará la ficha del Doble Rasero?".

Cabe recordar que esta semana el Departamento de Prosperidad Social estuvo en el ojo del huracán por presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrado Jonathan Ramírez, hasta el pasado miércoles secretario general.

Los ilícitos estarían comprobados a través de unos audios filtrados en los cuales se escucharía al hombre hablando con un empresario para direccionar contratos dentro de la entidad.

Transparencia por Colombia le puso la lupa al caso y le Ramírez tuvo que abandonar el cargo.